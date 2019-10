Wendelinusmarkt in Amorbach

Amorbach.Der 185. Wendelinusmarkt der Stadt Amorbach beginnt am Freitagabend mit dem Fackelzug des Carneval Club Amorbach über die Löhrstraße zum Klosterkeller am Schlossplatz. Dort wird der Markt offiziell mit dem Bieranstich eröffnet. Danach gibt es in diesem Keller an allen Tagen des Wochenendes Bewirtung und musikalische Unterhaltung geben.

Am Samstag, 19. Oktober, bieten ab 13 Uhr in der historischen Altstadt Direktvermarkter, Kunsthandwerk und Krämer ihre Waren an. Um 15 Uhr zeigt die Freiwillige Feuerwehr Amorbach mit einer aufwendigen Übung ihr Können.

Am Sonntag, 21. Oktober, gibt es durchgängig musikalische Unterhaltung am „Löwen“ mit dem Musikverein Reichartshausen-Neudorf, dem Modernen Musikzug Amorbach und der Stadtkapelle Amorbach. Außerdem gibt es Kaffee und Kuchen im städtischen Kindergarten. Abschluss am Sonntag bildet das Konzert zum Wendelinusmarkt um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Gangolf.

Führungen, ein Flohmarkt des Kulturkreises Zehntscheuer, Informationsstände und ein Vergnügungspark runden das bunte Programm ab.

