Weite Wege zurückgelegt

Walldürn.Bereits Mitte Oktober beendete die Abteilung Radsport des Turnvereins Walldürn die Saison. Diese konnte allerdings erst im Juni mit den abendlichen Touren beginnen. Trotz der Einschränkung brachten die Sportler eine Strecke von 9200 Kilometer hinter sich.

Die Mehrzahl der Radler benutzte ein Pedelec, auf die Radler ohne Akku-Unterstützung wurde jederzeit Rücksicht genommen. Bei 19 angesetzten Touren beteiligten sich bis zu 19 Personen. Die Ziele der Abendrunden waren an sehenswerte Landschaften im Bauland und Odenwald sowie an kultur- und wirtschaftsgeschichtlichen Besonderheiten in der Umgebung von Walldürn ausgerichtet.

Die drei Aktiven Beate Kaiser, Simone Stich und Werner Weigand waren für die Vorbereitung und Durchführung verantwortlich. Eine Tagestour führte zum Katzenbuckel und an den Neckartal-Radweg mit einer Kilometerleistung von 95 Einheiten. Eine Wochenendrunde mit Übernachtungen in Ochsenfurt und Gemünden führte an die Tauber und den Main. Da haben die Radler an drei Tagen circa 270 Kilometer hinter sich gebracht. In der gesamten Rennsaison war kein Sturz und keine Verletzung zu vermelden. Dieser Umstand ist nur möglich, wenn Rücksichtnahme und vorausschauendes Fahren im Spiel ist. Alle Radsportler hoffen darauf, im kommenden Frühling wieder kräftig in die Pedale treten zu können. Der Beginn der Touren-Saison wird von den Verantwortlichen rechtzeitig bekannt gegeben.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 05.11.2020