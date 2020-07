„Weiße Flecken“ beseitigen

Walldürn.Im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung in der Nibelungenhalle begrüßte Bürgermeister Markus Günther von der Breitbandversorgung Deutschland GmbH (BBV) den Referenten Marcus Böker. Dieser stellte die Planungen im Detail vor.

Die BBV plant einen flächendeckenden Breitbandausbau im gesamten Neckar-Odenwald-Kreis. Hierzu stellte man ein Konzept in Absprache mit der Landkreisverwaltung und den 27 Kommunen auf die Beine. Es bestehe hierbei die Chance, tatsächlich bis in jedes Gebäude einen Glasfaseranschluss zu realisieren, der zukünftig dann sogar Bandbreiten im Gigabit-Bereich ermögliche.

Die Breitband Deutschland GmbH plane mit einer eigenen Tochtergesellschaft, den gesamten Kreis bis zum Jahr 2024 auf eigenwirtschaftlicher Basis auszubauen.

Der Neckar-Odenwald-Kreis sowie alle Städte und Gemeinden würden eine Ausbaugarantie erhalten, sofern während einer gestaffelten Vorvermarktungsphase eine Mindestquote an Vorverträgen über die Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen, und hierbei insbesondere Internetzugänge zu absolut marktüblichen Preisen, abgeschlossen werden könne.

Wie Marcus Böker eingangs aufzeigte, brauche die BBV eine Vertragsquote von 20 Prozent, um mit dem Ausbau starten zu können, nachdem man bisher von 35 Prozent ausgegangen sei. Viele Vorverträge verspreche man sich durch eine Kooperation mit den Stadtwerken Mosbach, Buchen und Walldürn. Zudem habe man alle Vereine angeschrieben und werde dort für jeden Vorvertrag 25 Euro in die Vereinskasse fließen lassen.

Näher auf die Planung für die Stadt Walldürn und deren Ortsteile eingehend, wies der Leiter des kommunalen Netzausbaues darauf hin, dass sich hier insgesamt 1145 Haushalte für einen Glasfaseranschluss entscheiden müssten, wenn das Projekt realisiert werden solle. Böker machte dabei aber auch klar, dass die Quote von 20 Prozent nur kreisweit – also 14 000 Vorverträge im Neckar-Odenwald-Kreis – erfüllt werden müsse, wenn der komplette Landkreis ausgebaut werde, solle. In Walldürn werde auch dann ausgebaut, wenn nicht die geforderte Anzahl von Vorverträgen erreicht wird, dafür aber ausreichend viele Haushalte im Rest des Kreises einen Anschluss haben wollen.

Mit dem Landkreis hat die BBV das Ziel vereinbart, möglichst viele „weiße Flecken“ zu beseitigen: 99,8 Prozent der Haushalte sollen angeschlossen werden können. Auch für die Aussiedlerhöfe und ähnliche Anwesen solle es individuelle Lösungen geben, versprach der Referent.

Genauere Informationen hierzu erhalten die einzelnen Haushalte in den kommenden Wochen und Monaten von der Breitbandversorgung Deutschland GmbH. Der Gemeinderat begrüßt und unterstützt den Glasfaserausbau in der Stadt Walldürn. ds

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 04.07.2020