Weihnachtsspaziergang für Jung und Alt

Altheim.Das Weihnachtsfest in diesem Jahr wird wohl anders werden, als man es aus den Vorjahren kennt. Doch gerade in diesem außergewöhnlichen Jahr ist es umso wichtiger, die Weihnachtstage als eine besondere Zeit zu erleben.

Am Wochenende bauten die Mitglieder der Gemeindeteamausschüsse „(Klein-) Kinder- und Familiengottesdienst“ und ein paar Helfer bei den Grünkerndarren eine Krippe in Lebensgröße auf, um der Bevölkerung „zumindest ein wenig dieser besonderen Zeit zu schenken“. Weihnachten sei, so die Organisatoren, die Zeit für Ruhe und Besinnung – für Familie und auch Kirche. Gleichzeitig wurde ein Weihnachtsweg aufgebaut. An fünf Stationen kann man seit dem 3. Advent auf den Spuren von Maria und Josef den Weg von Nazareth nach Bethlehem nachempfinden.

Jede Station lädt mit kindgerechten Meditationstexten und Gebeten zum Nachdenken ein. Bereits im Vorfeld wurde der „Stall“ gezimmert und das Holz für die Figuren musste besorgt werden, welches die Schreinerei Neuberger dem Projekt gespendet hat. Im Anschluss konnte Kurt Sans dafür begeistert werden die Krippenfiguren auszusägen. Auch dem Heimatverein sprach das Team beim Aufbau seinen Dank aus für das Bereitstellen von Strom für die Beleuchtung und des bestens geeigneten Platzes vor den Grünkerndarren.

Start des Weihnachtsweges ist an der Kirche. Danach führt er zum Pfarrer-Hauser-Platz und von dort aus weiter über den Bachweg zum Bildstock Hellerweg/Rinschheimer Straße. Vierte Station ist der Bildstock Hellerweg/Lohwiesenweg. Der Weg endet bei den Grünkerndarren an der Krippe. Die Stationen bleiben bis Anfang Januar aufgebaut, die Krippe etwas länger.

Aus gegebenem Anlass sind die aktuellen Sicherheitsvorschriften unbedingt einzuhalten. Hier appelliert das Gemeindeteam an die Vernunft und die Rücksichtnahme jedes Einzelnen. Auf die Sicherheitsvorschriften wird an den einzelnen Stationen auch nochmals explizit hingewiesen.

Am 27. Dezember um 15 Uhr findet bei hoffentlich schönem Wetter an der Krippe bei den Grünkerndarren ein (Klein-) Kindergottesdienst mit Kindersegnung statt.

Die aktuell bestehenden Abstands- und Verhaltensregeln sind dabei einzuhalten. Alle Besucher sind verpflichtet, eine Maske zu tragen. dka

© Fränkische Nachrichten, Montag, 14.12.2020