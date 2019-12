Weihnachtsmatinee in der Pfarrkirche

Altheim.Eine Weihnachtsmatinee des Männergesangvereins „Sängerbund“ Altheim findet am Donnerstag, 26. Dezember, um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Valentin statt. Das Programm des Konzerts umfasst neben bekannten Weihnachtsliedern auch moderne Arrangements, die den vierstimmigen Chorgesang mit der weihnachtlichen Stimmung vereint und am Ende die Zuhörer zum Mitsingen einlädt.

Fast schon traditionsgemäß wird das Programm durch besinnliche Erzählungen von Petra Kappes bereichert. Emma Sans lässt weihnachtliche Töne am Klavier erklingen. Alexa Graser und Jürgen Seemann treten als Gesangssolisten auf. Der Eintritt ist frei.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 23.12.2019