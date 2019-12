Walldürn.Bei etwas windigem, aber trockenem Wetter haben sich am Sonntag 23 Wanderer des Odenwaldklubs Walldürn zur Adventswanderung getroffen. Nach der Begrüßung durch Wanderführer Helmut Dollinger startete die Gruppe in Richtung alte Amorbacher Straße und marschierte weiter zur Mutterfichte. In der dortigen Schutzhütte legten die Wanderer eine kleine Pause ein, ehe sie sich auf den Weg zum Märzenbrünnlein machten.

Nach ein paar besinnlichen Minuten in der Kapelle wurde die Tour über die Rundwege „W2“ und „W“ bis zum Stationenweg fortgesetzt. Von dort führte die Tour über die Sandgasse in den Stadtkern. Am Weihnachtsmarkt war das Ziel dann erreicht. Bei Kaffee und Kuchen oder Glühwein und Bratwurst ließen die Wanderfreunde den Nachmittag ausklingen.

