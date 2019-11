Weihnachtsmarkt in traumhafter Kulisse

Miltenberg.Seit Jahrzehnten begeistert der idyllische Miltenberger Weihnachtsmarkt „Millumina“ die Besucher. In der traumhaften Kulisse rund um den Engelplatz, im Alten Rathaus und am historischen Marktplatz finden die Gäste kulinarische Köstlichkeiten, wundervolles Kunsthandwerk und originelle Geschenkideen.

Am Engelplatz erwarten die Besucher ein Kinderkarussell, am Alten Rathaus das Selfieboard in Form eines beleuchteten Engels, und der Marktplatz bietet ein Musikprogramm zur Einstimmung in die besinnliche Vorweihnachtszeit. Zwischen den Veranstaltungsorten laden die Miltenberger Fachgeschäfte und die örtliche Gastronomie zum Bummeln und Verweilen ein.

Eine besondere Attraktion wird auch in diesem Jahr wieder der himmlische Umzug „Engelszauber“ am ersten Adventssamstag sein. Vom Engelplatz kommend, zieht die goldige Engelsschar in Gruppen mit den vielversprechenden Namen „Himmelspostamt“, „Himmelswerkstatt“, „Weihnachtsbäckerei“ oder „Weihnachtsmusik“ durch die Hauptstraße.

Der Nikolaus und Knecht Rupprecht besuchen am zweiten Adventssamstag den Weihnachtsmarkt und im Alten Rathaus gibt es in der Weihnachtsbäckerei so manche Leckerei. Den stimmungsvollen „Fluss der 10 000 Kerzen“ können die Besucher bei guter Witterung vor dem Museum.Stadt.Miltenberg bewundern.

Das dritte Adventswochenende steht mit Stadt-, Museums- und Brauereiführungen ganz im Zeichen von Kunst und Geschichte. Auch der „Fluss der 10 000 Kerzen“ erleuchtet noch einmal die vorweihnachtliche Dunkelheit.

„Menschen und Miteinander“ heißt es schließlich am vierten Adventswochenende mit Konzerten, Führungen und Kirchenmusik sowie einer Spendenaktion für den Martinsladen.

Geöffnet ist der Miltenberger Weihnachtsmarkt „Millumina“ an allen vier Adventswochenenden jeweils am Freitag von 14 bis 21 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 11 bis 21 Uhr. Parkplätze für Pkw und Busse sind in der Stadt in kurzer Gehdistanz vorhanden und durch ein Parkleitsystem ausgeschildert.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.11.2019