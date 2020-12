Weihnachtsgottesdienste noch fraglich

Walldürn.Die Regelungen der evangelischen Kirchengemeinde Walldürn zu den Gottesdiensten am 4. Advent sowie vom 24. bis 27. Dezember sehen folgendermaßen aus:

Die evangelische Kirchengemeinde plant, die Gottesdienste als Präsenzgottesdienste in verkürzter Form zu feiern. Für die Gottesdienste vom 24. bis 27. Dezember sind Anmeldungen im Pfarramt unter Telefon 06282/331 erforderlich. Es gilt das Gottesdienstkonzept der badischen Landeskirche.

Die evangelische Landeskirche in Baden empfiehlt, ab einem Siebentage-Inzidenzwert von 200 pro 100 000 Einwohner im Landkreis das Weihnachtsevangelium über andere Medien zu verbreiten. Der evangelische Stadtpfarrer Karl Kreß verweist deshalb auf die Homepage der Kirchengemeinde, des Kirchenbezirks wie auch der Landeskirche. Dort finden sich entsprechende Links. Gleichzeitig finden an den Feiertagen evangelische wie katholische Fernsehgottesdienste statt, die ebenfalls besucht werden können.

Wenn der Inzidenzwert im Landkreis über 300 pro 100 000 Einwohner liegt, sind in den Gemeinden der evangelischen Landeskirche in Baden wie auch in Württemberg keine Präsenzgottesdienste mehr möglich. Aufgrund des weiter gestiegenen Inzidenzwertes der Covid-19 Pandemie (aktuell 327,2) fällt der Gottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde Walldürn am 4. Advent daher aus.

Ob die geplanten Gottesdienste am Heiligabend stattfinden können entscheidet sich nach der Infektionslage am 23. Dezember, hier ist der Wert vom 23. Dezember um 17 Uhr maßgeblich. Liegt der Inzidenzwert dann bei 300 oder darüber, werden die Gottesdienste abgesagt. Werden sie abgesagt, wird die Gemeinde nicht ohne die Weihnachtsbotschaft bleiben. Die zum Ordnungsdienst eingeteilten Kirchenältesten geben an jeden, der zur Gottesdienstzeit vorbeikommt, die Predigt in gedruckter Form aus. Die Predigten liegen auch unter der Woche in der Kirche aus. Sie sind während der Weihnachtsfeiertage auch auf der Homepage der Kirchengemeinde zu finden, geplant ist, sie auch als Hördatei aufzuspielen.

Die Kirche bleibt als Ort zum Gebet geöffnet, Versammlungen und Ansammlungen in der Kirche sind jedoch, auch wenn die Kirche geöffnet ist, nicht möglich, es gilt die Coronaverordnung des Landes Baden-Württemberg für öffentliche Plätze.

Pfarrer Kreß steht dann während der Gottesdienstzeiten für Einzelseelsorgegespräche zur Verfügung. Es besteht auch die Möglichkeit zu Hausandachten mit dem Pfarrer, diese müssen jedoch im Pfarramt angemeldet werden.

Falls Gottesdienste nicht gefeiert werden können, so Pfarrer Kreß weiter, bitte man um Verständnis.

Mit dem strengen Gottesdienstkonzept und der Absage von Präsenzgottesdiensten ab einem Inzidenzwert von 300 pro 100 000 Einwohnern sollen die staatlichen Maßnahmen, die die Infektionswerte senken sollen, unterstützt werden und man hoffe, damit Leben zu erhalten.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.12.2020