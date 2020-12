„Weihnachtsambiente ins Wohnzimmer gebracht“

Walldürn.Der erste virtuelle Weihnachtsmarkt der Stadt ist vorbei. Er bot den Besuchern ein interessantes und vielfältiges Angebot. Da der Markt wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht wie sonst stattfinden kann, hatte sich die Stadt stattdessen eine virtuelle Alternative einfallen lassen.

Die Fränkischen Nachrichten haben sich mit Bürgermeister Markus Günther über den Markt unterhalten.

Herr Günther, der erste virtuelle Weihnachtsmarkt ist Geschichte. Wie fällt ihr Fazit aus?

Markus Günther: Unser virtueller Weihnachtsmarkt 2020 war ein voller Erfolg. Der professionelle Aufwand, den wir betrieben haben, hat sich gelohnt. Das Weihnachtsmarkt- Fernsehstudio im Rathaus, das besetzt war mit Marcel Ditrich, Meikel Dörr, Tanja Naas und Sina Berberich hat die Künstler und die Mitwirkenden toll in Szene gesetzt.

Die ins Netz gestellten Videos wurden über 3550 mal abgespielt. Wenn man sich überlegt, dass viele, wie ich auch, die Videos zusammen angeschaut haben, kann man davon ausgehen, dass bei einer durchschnittlichen Haushaltsgröße mindestens circa 8500 Menschen die Übertragungen angeschaut haben. Jeder konnte es sich vor dem Bildschirm gemütlich machen mit Glühwein oder Wurst und konnte daher im Zusammenspiel mit dem virtuellen Weihnachtsmarkt ein Weihnachtsmarktfeeling herstellen.

Es war eine neue Idee, man wusste nicht, ob das so funktioniert, die Resonanz war allerdings hervorragend. Für jeden war etwas dabei. Die vielen Beiträge waren zwischen vier Minuten und 21 Minuten lang. Die Zuschauer haben an den drei Tagen tatsächlich 500 Stunden Videomaterial zusammen konsumiert. Dabei haben sich rund 50 Prozent aller Zuschauer die Videos auf der Webseite der Stadt Walldürn angeschaut, die anderen 50 Prozent haben den YouTube Kanal der Stadt Walldürn gewählt oder haben andere Accounts genutzt.

Alle Bürger hatten die Möglichkeit, das Angebot zu nutzen, wann sie wollten. Jeder konnte selbst bestimmen, wann er bei den Programmpunkten dabei sein wollte. So waren circa 80 Endgeräte live bei der Eröffnung in Echtzeit dabei, während 48 Stunden später das gleiche Video sogar schon über 1200 mal abgespielt worden ist.

Welche Rückmeldungen haben Sie auf das außergewöhnliche Angebot bekommen?

Günther: Unsere Bürgerinnen und Bürger waren über das Angebot begeistert und haben auf dem YouTube Channel dieses mit 98,4 Prozent mit „mag ich“ gekennzeichnet. Ähnliche Kommentare fanden sich in den Sozialen Medien. Das Angebot unseres Teams Öffentlichkeitsarbeit war in diesem Jahr einzigartig und hat den Bürgerinnen und Bürgern das 2020 vermisste Weihnachtsmarktambiente ins Wohnzimmer gebracht.

Die während des virtuellen Weihnachtsmarktes angepriesenen Angebote unserer Geschäftswelt und der Kunsthandwerker bleiben natürlich während der gesamten Adventszeit aufrechterhalten. Durch den virtuellen Weihnachtsmarkt ist beabsichtigt, unsere Bürgerinnen und Bürger örtlich in unsere Geschäfte zu bringen und gerade die regionalen Angebote unserer Geschäftswelt zu unterstützen. Dankbar bin ich vor allem den gesamten Künstlern und allen Mitwirkenden, die sich sofort bereit erklärt haben, mit ihren künstlerischen Angeboten zum Weihnachtsmarktambiente beizutragen.

Die Innenstadt präsentiert sich in diesem Jahr besonders strahlend, der Dürmer Lichterzauber bringt den Menschen in diesen schweren Zeiten etwas Helligkeit. Wird es diese schöne Illumination auch in den kommenden Jahren geben?

Günther: Die Stadt Walldürn hat den weitgehenden Veranstaltungslockdown genutzt, weitere Ideen für unsere Weihnachtsbeleuchtung in die Tat umzusetzen. Walldürn strahlt in diesem Jahr in der Adventszeit in neuem festlichen Licht. Die schon in den letzten Jahren hervorragend angekommene Weihnachtsbeleuchtung mit den Sternen in der Innenstadt wurde dieses Jahr um eine Vielzahl von neuen Einzelpunkten ergänzt. Von der Schneemanngruppe auf dem Schlossplatz bis zu den Rentieren am Sparkasseneck oder den vielen Holzkunstwerken unseres kreativen Bauhofes vor den Geschäften leuchtet Walldürn an allen Ecken und Enden. Ein besonderes Highlight ist der geschmückte Schlitten Am Plan.

Mit dem Dürmer Lichterzauber glänzt Walldürn über die Grenzen hinaus. Die Stadt will damit den Bürgerinnen und Bürgern ein kleines Dankeschön aussprechen für die lange Zeit der Geduld, der Einhaltung der Abstands-und Hygienevorschriften, die uns noch einige Zeit begleiten werden. Dieser Lichterglanz soll jedoch nicht einmalig bleiben. Auch 2021, wenn dann hoffentlich die Pandemie durchgestanden ist, wird die Illumination natürlich ein weiteres Standbein der Unterstützung unserer Bürgerinnen und Bürger und der Walldürn Geschäftswelt sein. Wir hoffen dann alle, dass es 2021 nicht mehr notwendig ist, nur noch einen virtuellen Weihnachtsmarkt zu veranstalten. Allerdings kann man sich durchaus vorstellen, dass man das Rathaus-Fernsehstudio auch für andere Zwecke nutzen kann.

