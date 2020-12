Weihnachtliche Basteleien aus Holz im Schaufenster

Walldürn.Die Pfadfinder des Stammes „Wildenburg“ präsentieren ihre selbst gebastelten Artikel in diesem Jahr in einem sogenannten „Weihnachtsfenster“ in ihrem Pfadfinderheim in Walldürn, Wettersdorfer Straße 62. Denn wegen der Corona-Krise wurden alle Weihnachtsmärkte in der Region abgesagt.

Lieferung nach Hause

Stammkunden und alle, die Dekoratives für Advent und Weihnachten oder Spielsachen aus Holz suchen, werden in dem Schaufenster fündig. Die Artikel, die dort ausgestellt sind, können entweder zu den dort angegebenen Zeiten erworben oder unter Telefon 06282/7603 bestellt werden. Die Pfadfinder kümmern sich dann um die rechtzeitige und zeitnahe Lieferung zu den Bestellern nach Hause.

Seit vielen Jahren sind die Pfadfinder vom Stamm „Wildenburg“ im Pfadfinderbund Süd auf den Weihnachtsmärkten in der Region vertreten. Neben Krippenfiguren, Krippenhäusern und Weihnachtsdekorationen basteln die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen auch ansprechendes Holzspielzeug. All das verkauften sie bisher auf Weihnachtsmärkten. mb

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 02.12.2020