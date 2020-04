Walldürn.Die Weihe der Palmzweige findet am Palmsonntag, 5. April, unter Ausschluss der Öffentlichkeit um 9.30 Uhr bei einem Gottesdienst für die gesamte Seelsorgeeinheit in der Wallfahrtsbasilika statt. Im Zusammenhang mit der an diesem Tag traditionellen Segnung der Palmzweige gelten folgende Regelungen.

Über die Mesner der Ortsteile können die Palmzweige nach Walldürn gebracht werden. Zentral werden diese unten den Arkaden im Pfarrhof abgelegt. Alle Walldürner der Kernstadt können ihre Palmzweige am Marienaltar ablegen. Alle Zweige werden dann während des Gottesdienstes gesegnet und können dann nach Öffnung der Basilika ab 11 Uhr wieder dort abgeholt werden. Die mitgebrachten Zweigbündel sollen gekennzeichnet werden. Der gegenseitige Mindestabstand von zwei Meter bei der Abholung ist einzuhalten. Dieser Hinweis ist auch auf den Eingangstüren zu entnehmen. Der Gottesdienst wird vom Online-Team der Seelsorgeeinheit live in den YouTube-Kanal eingespeist und über die Webseiten: www.se-wallduern.de und www.wallfahrt-wallduern.de über den Button „Livestream“ verfolgt werden. (ac)

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 03.04.2020