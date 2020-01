Wehr hatte neun Einsätze

Gottersdorf.Neun mal rückte die Einsatzabteilung Gotterdorf im vergangenen Jahr zu Einsätzen aus. Das gab Abteilungskommandant Martin Bodirsky bei der Jahreshauptversammlung im Feuerwehrgerätehaus bekannt.

Unfälle und Brände

Die Einsatzabteilung habe 23 aktive Feuerwehrmänner, eine Feuerwehrfrau und ein Mitglied in der Alterswehr. 2019 hatte man neun Einsätze. So gab es etwa Anfang März einen Brandeinsatz bei der Firma Alba in Walldürn, ein Baum wurde auf der Landesstraße 518 Richtung Gaisenhof entfernt, Ende April war man bei einem Verkehrsunfall in Ortsmitte Gerolzahn vor Ort, Anfang Juli wurde die Einsatzabteilung zu einem Mähdrescherbrand gerufen, Ende August wurde man zu einem Unfall an der Kreuzung Gottersdorf/Reinhardsachsen gerufen.

Auch habe man im Jahresverlauf viele Übungen abgehalten. Auf dem Programm stand wieder der jährliche Durchgang durch die Atemschutzanlage in Walldürn und die Herbstabschlussübung. Abteilungskommandant Bodirsky besuchte den Lehrgang „Taktikschulung für Gelenkleiter“ und das Führungskräfteseminar in Grosseicholzheim. Timo Hollerbach nahm in Mosbach an den „Rescue Days“ teil und legte dabei das silberne Leistungsabzeichen ab. Beschafft wurden eine neue Krankentrage, zwei neue Lampen für die Atemschutztruppe und neue Helme für die Atemschutzgeräteträger.

Auch das Gesellige kam nicht zu kurz. Doppeldienste bei den Feuerwehren in Gotterdorf und Walldürn leisten Timo Hollerbach, Stephan Schurz, Philipp Haas, Pierre Bodirsky, Martin Bodirsky und Stefan Schell, der bei der Führungsunterstützungsgruppe dabei ist.

Den Kassenbericht verlas Kassierer Stefan Schurz. Kassenprüfer Saskia Schelmbauer und Pierre Bodirsky hatten Kasse geprüft. Bodirsky nahm die Entlastung des Kassieres und des Vorstands vor, die einstimmig ausfiel.

Stadtoberverwaltungsrat Helmut Hotzy und der stellvertretende Stadtkommandant Nico Hartmann gaben einen Rückblick auf das abgelaufene Jahr und einen Ausblick auf das Jahr. Abteilungskommandant Simon Westrich, Gerolzahn dankte für das gute Miteinander.

Zum erstenmal an einer Jahreshauptversammlung der Einsatzabteilung nahm der neue Ortsvorsteher von Gottersdorf Stephan Blum teil. Er dankte er für das Geleistete im vergangenem Jahr für die Stadt Walldürn, den Ortsteil Gottersdorf und die Bürger. Die Feuerwehr sei kein Verein im üblichen Sinne, nicht gemeinsame Freizeitgestaltung, der Sport oder die Kulturpflege stehe im Vordergrund, sondern aktiver Einsatz für die Menschen. Er wolle die Gelegenheit nutzen, allen Feuerwehrmitgliedern Lob und Anerkennung für die Bereitschaft auszusprechen, das Leben sowie Hab und Gut der Bevölkerung zu schützen.

Beförderungen

Nico Hartmann beförderte für ihre Leistung und Teilnahme an den Lehrgängen Pierre Bodirksy und Philipp Hass zu Oberfeuerwehrmännern.

Bevor man zum gemütlichen Teil überging, kündigte Martin Bodirskyan, dass man am 18. und 19 . Juli ein Feuerwehrfest zur 112. Gründung veranstalten werde. hape

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.01.2020