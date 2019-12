Weg von Idee bis zum Buch aufgezeigt

Amorbach.Die und Schüler der fünften und sechsten Jahrgangsstufe des Karl-Ernst-Gymnasiums hatten die Möglichkeit an einer Autorenlesung teilzunehmen. Der erst 16-jährige Charly Art stellte ihnen dabei seinen ersten Fantasieroman „Moonlight Wolves – Das Geheimnis der Schattenwölfe“ vor.

Von Lesung inspiriert

Aber wie schafft man es, mit 16 Jahren bereits Autor eines eigenen Buches zu sein? Charly Art erklärte, dass er schon in der 2. Klasse begann, kürzere Geschichten zu verfassen, inspiriert von einer Autorenlesung an seiner alten Schule. Die Idee zu seinem Fantasieroman kam dem jungen Autor dann auf einer Klassenfahrt in den Dünen der Insel Sylt. Danach fing er an, seine Gedanken in sein sogenanntes „Ideenheft“ zu schreiben. Nach zwei Jahren handschriftlicher Ausarbeitung und einem weiteren Jahr mühseligen Abtippens in seinen Laptop stand endlich sein Werk. Mit wenig Hoffnung und einer E-Mail, in der er sich für seine vielen Rechtschreibfehler entschuldigte, reichte er sein Buch beim Kosmos-Verlag in Stuttgart ein.

Als Charly Art dann eine Zusage bekam, konnte er es kaum glauben. Zusammen mit einer Lektorin überarbeitete und kürzte er dann das Buch auf 352 Seiten, so dass es dann in den Druck gehen konnte. Doch worum geht es in seinem Fantasieroman?

Der Jungautor schrieb eine Geschichte über den Wolfswelpen Tamani, der sich mit seinem Rudel auf eine Reise zu den Wächtergebirgen begibt, um dort seine Ausbildung zum vollwertigen Rudelmitglied anzutreten. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg und der junge Wolf muss sich gemeinsam mit seinen Freunden durch einige Abenteuer kämpfen.

Fragen beantwortet

Wie diese Geschichte ausgeht und ob die Rudeltiere es zusammen schaffen, ihre Ausbildung zu bestehen, verriet Charly Art aber nicht, allerdings beantwortete er nach seiner halbstündigen Lesung die zahlreichen Fragen der interessierten Schüler. Am Ende der Veranstaltung, die durch den Verein „Freunde des KEG“ gesponsort wurde, konnten sich die begeisterten Zuhörer ihre eigene Ausgabe von dem Jungautor persönlich unterschreiben lassen. Außerdem darf man sich auf weitere Teile über die Lieblingstiere des Autors freuen, da dieser verriet, bereits am nächsten Buch zu arbeiten.

