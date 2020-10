Warnwesten für 2200 Kinder gespendet

Walldürn.Seit 2007 stattet die Sparkasse Neckartal-Odenwald jährlich Kindergärten und Grundschulen in ihrem Geschäftsgebiet kostenlos mit Verkehrssicherheitswesten aus. Auch in diesem Jahr freuten sich rund 40 Kindergärten und 40 Grundschulen über die insgesamt 2200 Westen, die noch rechtzeitig vor Beginn der dunklen Jahreszeit an die Kinder verteilt wurden.

Die Sparkasse Neckartal-Odenwald leistet mit den Verkehrssicherheitswesten im Wert von mehr als 5500 Euro einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit von Kindern. Durch das Tragen der Westen werden die Kinder auf ihrem Weg in die Schule oder den Kindergarten und bei Ausflügen sichtbarer und sind somit sicherer unterwegs.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 23.10.2020