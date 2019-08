Wanderung über den Katzensteig

Walldürn.In Abänderung des laufenden Wanderplans bietet der Odenwaldklub am Sonntag, 18. August, eine anspruchsvolle Tour von Eberbach über den Katzenbuckel nach Neckargerach an. Die Streckenlänge beträgt 26,5 Kilometer bei 950 zu bewältigenden Höhenmetern. Abfahrt vom Parkplatz gegenüber der Volksbank in Fahrgemeinschaften ist um 8 Uhr. Die reine Gehzeit beträgt etwa sieben Stunden. Am Ende der Tour ist eine Einkehr im Gasthaus „Grüner Baum“ in Neckargerach vorgesehen. Weitere Informationen gibt es bei Wanderführer Helmut Ackermann, Telefon 06282/213. Gäste sind willkommen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.08.2019