Wandertour nach Walldürn

Walldürn/Buchen.Seit mehr als 125 Jahren betreibt der Odenwaldklub als Gebietswanderverein Wegmarkierungsarbeit. Und im Jahr 2000 hat er das farbige Wegmarkierungssystem vollkommen überarbeitet und mit neuen Wanderkarten der Öffentlichkeit vorgestellt.

Damit verdeutlicht werden Sinn, Bedeutung und Wert der Wegmarkierung im gesamten Gebiet des Odenwaldklubs, der sich über Hessen, Bayern und Baden-Württemberg erstreckt. Das Wanderwegenetz umfasst etwa 5600 Kilometer, rund 200 ehrenamtlich tätige Wegewarte sorgen dafür, dass die Markierung in Ordnung gehalten wird. Sie führt immerhin jeweils zu vielen natürlichen Schönheiten und kulturellen Sehenswürdigkeiten. Daher ist der Odenwaldklub auch immer um die Werbung ehrenamtlicher Wegmarkierer bemüht, die Freude am Aufenthalt in der Natur und an damit verbundener Tätigkeit haben.

Die kann auf den Hauptwanderwegen ebenso betrieben werden wie auf den Qualitätswanderwegen, den Qualitätsrundwanderwegen sowie auf sonstigen Weit-und Rundwanderwegen. Aktuell wirbt der Odenwaldklub mit seinem Sonderprospekt für den „6-Täler-Weg“ als Hauptwanderweg, der sich von Bensheim an der Bergstraße nach Walldürn ins Madonnenländchen erstreckt und durch sechs Täler den Odenwald von West nach Ost durchquert. Der Odenwaldklub empfiehlt seinem Prospekt gemäß, die Gesamtstrecke in etwa fünf Etappen zu bewältigen. Diese sind 1. Etappe von Bensheim bis Lindenfels mit 15,9 Kilometern; 2. Etappe mit 13,1 Kilometern von Lindenfels bis Ober-Mossau; 3. Etappe mit zwölf Kilometern von Ober-Mossau bis Ernsbach; 4. Etappe mit 16,3 Kilometern von Ernsbach bis Amorbach; 5. Etappe mit 17,4 Kilometern von Amorbach bis Walldürn als Endziel.

Der neu herausgegebene Prospekt enthält auch Hinweise auf natürliche und kulturelle Besonderheiten des Gebiets und der an diesem Weg liegenden Städte. Z

