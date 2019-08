Wallfahrt wieder ein Werk vieler helfender Hände

Die Wallfahrt zum Heiligen Blut war wieder das Werk vieler Hände. Das wird bei einem Blick auf die Statistik deutlich.

Walldürn. Die vierwöchige Wallfahrt „Zum Heiligen Blut“ im 689. Jahr nach dem Walldürner Blutwunder im Jahr 1330 ging am Sonntag zu Ende. Sie stand unter dem Leitwort „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben“ (Joh. 14,6).

In den vier Wallfahrtswochen kamen circa 35 000 Wallfahrer zur Gnadenstätte.

Von Stadtpfarrer und Wallfahrtsleiter P. Josef Bregula, OFM, den in Walldürn ansässigen Franziskaner-Minoriten sowie von in Walldürn weilenden Bischöfen, Äbten und geistlichen Würdeträgern wurden zwölf Pontifikalämter, 22 Hochämter, 40 Pilgerämter und Pilgermessen, 27 Blutandachten, elf Vorabendmessen und Abendandachten sowie 39 Heilige Ämter und Heilige Messen für die Pfarrgemeinde zelebriert. Des Weiteren fanden fünf Lichterprozessionen, die große Fronleichnamsprozession, die große Blutsprozession am großen Blutsfeiertag, der Empfang der 371. Kölner Fußprozession mit circa 394 Teilnehmern, sowie der Empfang der 338. Fulda/Eichsfelder/Unterfränkischen Fußprozession mit 702 Teilnehmern statt.

Besonders beeindruckend war wieder die große Anzahl von Bischöfen sowie weiteren hohen geistlichen Würdeträgern, die Walldürn im Verlauf der vierwöchigen Wallfahrtszeit einen Besuch abstatteten und an den Sonn- und Feiertagen sowie zu besonderen Anlässen die Pontifikalämter und Hochämter zelebrierten. Erzbischof Stephan Burger (Freiburg), Erzbischof Dr. Nikola Eterovic (Berlin) Erzbischof em. Dr. Robert Zollitsch (Freiburg), Bischof Dr. Georg Bätzing (Limburg), Bischof em. Dr. Friedhelm Hofmann (Würzburg), Bischof Dr. Franz Jung (Würzburg), Bischof Prof. Dr. Peter Kohlgraf (Mainz), Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann (Speyer), Weihbischof em. Rainer Klug (Freiburg), Weihbischof em. Johannes Kreidler (Rottenburg-Stuttgart), Generalabt em. Thomas Handgrätinger O.Praem (Windberg),Erzabt Tutilo Burger OSB (Erzabtei Beuron), Domdekan Andreas Möhrle (Freiburg), P. Pius Kirchgeßner OFM Cap. (Zell am Harmersbach), P. Alfons Tony OSA, Provinzial der Augustiner.

In den feierlichen Pontifikal- und Hochämtern wirkten wieder die Chöre der Basilika und weitere Ensembles unter der Leitung von Kirchenmusiker Christopher Henk mit. Zur Aufführung kamen durch den Kirchenchor mit Unterstützung von Projektsängern die „Missa brevis in B“ von Christopher Tambling, die „Missa brevis St. Joannis de Deo“ von Josef Haydn, die „Missa Brevis in C“ (Spaur-Messe) von Wolfgang Amadeus Mozart, sowie durch den Gesamtchor des MGV „Frohsinn“ Walldürn unter der Leitung von Chorleiter Michael Wüst die „Messe breve no 7 in C“ von Charles Gounod. Die Begleitung wurde jeweils von wechselnden Orchesterbesetzungen übernommen.

Weiter wurde durch ein Ensemble von Vokalsolisten von der Musikhochschule in Mainz die „Missa Papae Marcelli“ von Giovanni Pierluigi da Palestrina aufgeführt. Auch der Kinder- und Jugendchor und die Gruppe „Klang4u“ der katholischen Pfarrgemeinde, die Chöre der Seelsorgeeinheit, die Odenwälder Trachtenkapelle sowie das Ensemble „Brass Collection“ trugen zur Gestaltung der Pontifikalämter und der großen Fronleichnamsprozession sowie Blutsprozession bei.

Organist Christopher Henk wurde während der vierwöchigen Hauptwallfahrtszeit an der Orgel tatkräftig unterstützt von Friedhelm Bundschuh, Maria und Theresia Drayß, Marcel Ditrich, Sven Geier, Eckehard Kirchgeßner und Jürgen Miko.

Das Sakristei-Team mit Mesner Markus Weigand, Thomas Baunach, Felix Kaufmann, Jürgen Kirchgeßner, Rainer Kreis, Jürgen Kugler, Werner Leiblein und Rolf Meixner war ebenso wie Stadtpfarrer und Wallfahrtsleiter Pater Josef Bregula OFM Conv. und alle Walldürner Franziskaner-Minoriten tagsüber im Wallfahrtseinsatz.

Rund 40 Ministranten halfen mit, alle Gottesdienste, Prozessionen und alle Empfänge und Verabschiedungen von größeren Wallfahrts- und Pilgergruppen feierlich mitzugestalten.

Die Diakone Karl-Heinz Becker, Friedhelm Bundschuh und Hans Miko, Gemeindereferentin Anne Trabold, Pfarrgemeinderatsvorsitzender Wolfgang Eisenhauer, Bernhard Schirmer, Achim Dör, sowie Jürgen Kugler und Hans-Peter Grießer begrüßten und verabschiedeten die Pilgergruppen.

Die drei Diakone erbaten ferner den sakramentalen Segen und weihten die Andachtsgegenstände, und ferner feierten sie mit den Wallfahrern und Pilgern Andachten, versahen den Predigtdienst und assistierten bei Eucharistiefeiern in der Basilika.

Als Kommunionhelfer fungierten die Diakone Karl-Heinz Becker, Friedhelm Bundschuh und Hans Miko, Gemeindereferentin Anne Trabold, Mesner Markus Weigand, Thomas Baunach, Gertrud Breunig, Thomas Franz, Heinz-Peter Grießer, Andrea Hemberger, Sonja Heusler-Enders, Jürgen Kugler und Gotthard Schmidt.

Als unermüdliche Helfer und „Gute Geister“ im Pfarrbüro und im Wallfahrts-Info-Pavillon wirkten Sonja Heusler-Enders, Chris Klingenberger, Thomas Franz, Johanna Feit, Waltraud Speth und Claudia Tauer.

Die beiden Pfarrsekretärinnen Sonja Heusler-Enders und Chris Klingenberger und Pfarrsekretär Thomas Franz sorgte für die Gestaltung der Vielzahl von Jubiläums-Urkunden, die zahlreichen langjährigen Wallfahrern ausgehändigt wurden.

Das Küchenteam mit Gerlinde Heusler, Ann-Kathrin Enders, Sabine Geiger, Ralf Hajek, Karin Kuhn, Sabine Kugler, Monika Nenninger und Andrea Schneider sorgte in hervorragender Weise für das leibliche Wohl der auswärtigen geistlichen Würdeträger sowie der Walldürner Franziskaner-Minoriten und aller Gäste und Mitarbeiter.

Die Stehempfänge wurden von Andrea Hemberger und den Helfern des Pfarrgemeindeteams (Evi Baumann, Heike Hefner, Brigitte Metz, Bernhard Schirmer und Wolfgang Teichmann) organisiert.

Jürgen Kirchgeßner versah von morgens bis abends den vielfältigen und vielschichtigen technischen Dienst.

Luitgard Berlinger, Iris Heffner, Heike Hefner, Andrea Hemberger, Andrea Höpfl, Karin Kuhn, Petra Müller und Helga Walter sorgten am Abend eines jeden Wallfahrtstages dafür, dass sich die Basilika am nächsten Morgen in einem gereinigten Zustand präsentierte.

Der Polizeiposten Walldürn wurde zur Verkehrsregelung beim Empfang der Kölner- und der Fulda-Eichsfelder Fußprozession, bei den großen Lichterprozessionen sowie bei der großen Fronleichnams- und bei der großen Blutsprozession helfend mit hinzugezogen, wobei die Polizeibeamten insgesamt rund 80 Dienststunden im Einsatz waren.

Den Dienst in der im Gemeindehaus untergebrachten Krankenstation versahen während der vierwöchigen Hauptwallfahrtszeit Adalbert und Lore Sahner sowie Lothar Klingenberger, die dort insgesamt 536 Dienststunden ableisteten. In Anspruch genommen wurde von den Wallfahrern und Pilgern insgesamt 76 Erste-Hilfe-Leistungen. ds

