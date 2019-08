Wallfahrt nach Schneeberg

Walldürn.Traditionell findet a letzten Sonntag der Sommerferien, am 8. September, die Schneeberg-Wallfahrt der Seelsorgeeinheit Walldürn statt. Inhaltlich gut vorbereitet durch den Vorsitzenden des Pfarrgemeinderates, Wolfgang Eisenhauer, trifft sich die Pilgergruppe um 13.15 Uhr am Hauptportal der Wallfahrtsbasilika in Walldürn zum gemeinsamen Abmarsch.

Über Rippberg durch das herrliche Marsbachtal, immer entlang des 3-Länder-Radweges, führt der Pilgerweg in die bayerische Wallfahrtsgemeinde nach Schneeberg. An der Turnhalle in Rippberg wird eine Pause eingelegt. Meditationen zu verschiedenen Themen, Fürbitten, das Rosenkranzgebet und Lieder bestimmten den Verlauf der Fußwallfahrt.

In der Kirche an der Seitenkapelle der Gnadenstätte zur Mutter Gottes auf dem Holderstock wird bei der Ankunft der Pilger zuerst ein Gebet gesprochen, bevor im Anschluss daran zusammen das Pilgeramt gefeiert wird. Hierzu sind auch alle willkommen, die mit dem Pkw oder dem Fahrrad nach Schneeberg kommen möchten. Für die Pilger, die mit dem Bus fahren, ist um 16 Uhr Abfahrt am Plan in Walldürn. (adr)

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.08.2019