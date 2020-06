Wallfahrt live auf Radio Horeb

Walldürn.In der Sendereihe „Spiritualität“ wird es am Mittwoch, 17. Juni, von 14 bis 15 Uhr auf Radio Horeb eine Livesendung geben. Thematisiert werden das Blutwunder aus dem Jahre 1330 und die Wallfahrt zum Heiligen Blut im Allgemeinen.

Bedeutung für die Pilger

In dieser Sendung wird es um die Geschichte der Wallfahrt und des Blutwunders gehen. Darüber hinaus um die Bedeutung für die Pilger und die Entwicklungen und Auswirkungen für die Wallfahrtsstadt bis in die heutige Zeit hinein.

Der Wallfahrtsleiter, Pater Josef Bregula, OFM, und Achim Dörr vom Pastoralteam und Wallfahrtsausschuss werden als Interviewpartner zur Verfügung stehen und über das Telefon in die Livesendung zugeschaltet. Radio Horeb ist ein privater christlicher Radiosender katholischer Prägung mit Verwaltungssitz in Balderschwang im Landkreis Oberallgäu, der zunehmend im In- und Ausland Verbreitung findet. Seit dem 1. August 2011 kann Radio Horeb, neben den bisherigen Verbreitungswegen, auch über DAB+ mit digitalen Radiogeräten empfangen werden.

Über Kabel und Satellit wird Radio Horeb deutschlandweit ausgestrahlt. Am 11. und 13. Dezember wird es weitere Live-Übertragungen von Gottesdiensten aus der Wallfahrtsbasilika geben unter dem Thema: „Pfarrei der Woche“. ac

