Walldürner Wallfahrt: Pilger machen sich nicht auf den Weg

Walldürn.Das Coronavirus hat das öffentliche Leben weiter fest im Griff. Das betrifft auch die Walldürner Wallfahrt zum Heiligen Blut 2021. Am Wochenende hat die Wallfahrtsleitung der Bruderschaft vom Kostbaren Blut in Köln entschieden, die Wallfahrt 2021 abzusagen. 2020 war die Wallfahrt „Zum Heiligen Blut“ wegen der Pandemie bereits komplett abgesagt worden. Ein Novum: Das hatte es zuvor noch nie gegeben. Was Krieg und Notzeiten nicht geschafft haben, das hatte im vergangenen Jahr ein kleiner Virus fertiggebracht. Selbst in den Zeiten des 30-jährigen Krieges gab es Wallfahrtsbewegung.

Ausschuss tagt

Und die Pandemie wird auch Auswirkungen auf die Wallfahrt 2021 haben. Neben der Kölner Fußwallfahrt wurde auch die Taunusprozession abgesagt, so Stadtpfarrer Pater Josef Bregula, im Gespräch mit den FN. Alljährlich am ersten Wochenende nach Fronleichnam beginnt die traditionelle „Taunusprozession“ der Gemeindewallfahrt zum Heiligen Blut nach Walldürn – eigentlich, 2021 aber nicht. Die Köln-Pilger hätten sich am Dienstag nach Pfingsten auf den Weg gemacht.

Stadtpfarrer Pater Josef sagte weiter, dass in der kommenden Woche eine Online-Sitzung des Wallfahrtsausschusses stattfindet. Dann werde man mit Blick auf den weiteren Verlauf der Pandemie darüber reden, „was wir machen können, und in welchem Rahmen.“ In Zeiten von Corona sei alles unsicher.

„Das war eine extrem schwierige Entscheidung“, sagte Stefan Beßlich, Pilgerführer der Bruderschaft vom Kostbaren Blut, im Gespräch mit den FN. Die Wallfahrtsleitung habe sich in den letzten beiden Wochen mehrfach miteinander abgestimmt, ob und unter welchen Rahmenbedingungen die Fußwallfahrt nach Walldürn in der Woche nach Pfingsten in diesem Jahr möglich sein könnte, heißt es auf der Internetseite der Wallfahrt. „Derzeit stellt sich die Situation für uns wie folgt dar: Bis Pfingsten 2021 wird nur ein Teil der Bevölkerung geimpft sein. Das hat zur Folge, dass wir auf unserem Wallfahrtsweg die Corona-Schutzverordnungen von fünf Bundesländern beachten und gegebenenfalls individuell umsetzen müssen. Das gilt sowohl für Abstandsregeln während des Pilgerns, die Durchführung von Gottesdiensten, aber auch für gemeinsame Mahlzeiten, Bustransfers, Transport mit unseren Begleitbussen, Erstellung von spezifischen Hygienekonzepten und vielem mehr.“

„Nicht durchführbar“

Stichwort Hygienekonzept. „Wir geben während der Wallfahrt Getränke an die Pilger aus. Wie sollen wir das machen? Oder wie soll der Sanitätsdienst wundgelaufene behandeln?“ Solche Konzepte zu erstellen sei sehr aufwendig, aber das sei nicht das Problem. „Sie sind nicht durchführbar. Konzepte erstellen ist das Eine, das Durchsetzen das Andere.“

Hinzu kommt eine mögliche Begrenzung der Teilnehmerzahl sowie die daraus notwendige Entscheidung, wer an welchem Tag mitpilgern dürfte und wer nicht. „Das hätte viel Ärger und Unruhe gegeben“, so Beßlich.

„Da wir an mehreren Tagen in zwei Bundesländern unterwegs sind, ist nicht auszuschließen, dass die maximale Pilgeranzahl von Bundesland zu Bundesland und damit auch während eines Wallfahrtstages variiert.“ Dazu zeichne sich ab, dass abhängig vom Impffortschritt und den Kennzahlen zur Corona-Lage, eine kontinuierliche Anpassung der Corona-Schutzverordnungen der fünf Bundesländer erfolge.

„Wir rechnen damit, dass erst nach Ostern eine mögliche Planungsvorgabe für eine Wallfahrt nach Pfingsten vorliegen könnte. Wie verlässlich diese Corona-Schutzverordnung sieben Wochen vor Pfingsten dann sein wird, ist auch vor dem Hintergrund der Auswirkungen der verschiedenen Virus-Mutationen nicht absehbar.“

Weiterhin werde in der gesellschaftlichen Diskussion jetzt schon ein Spannungsgefälle zwischen der Gewährung von Rechten für geimpfte Bürger gegenüber nicht geimpften Bürgern deutlich. Das Fazit: „Dies alles in den Planungen ab Ostern zu berücksichtigen und dann innerhalb der Wallfahrtswoche umzusetzen und durchzusetzen, wird uns als Wallfahrtsleitung vollkommen unmöglich sein.“ Und weiter: „Wir überlegen ja schon eine Weile. Uns sind die umsetzbaren Ideen ausgegangen.“

Vor diesem Hintergrund könne man in der Woche nach Pfingsten keine Wallfahrt mit den auferlegten Veranstalterpflichten in der gewohnten Form durchführen. Die Pilger sollen daher von Anmeldungen zur Wallfahrt 2021 abzusehen und auch keine Quartiere entlang der Strecke buchen, heißt es weiter.

„Unsere Wallfahrtswoche werden wir, wie im vergangenen Jahr, in digitaler Form gestalten und so im Gebet verbunden sein. Welche Alternativen im weiteren Verlauf des Jahres möglich sein werden, wird von der Entwicklung der nächsten Monate abhängen.“

Beßlich blickte noch auf 2020 und die abgesagte Wallfahrt zurück. Da wurde vieles digital gemacht – und alles stand unter dem Motto Hoffnung. „Die Hoffnung, dass 2021 wieder eine Wallfahrt gelaufen werden kann. Diese Hoffnung wurde enttäuscht. Das trifft uns alle als Pilger hart.“

Kleingruppen eine Möglichkeit

Winfried Möller, Mitglied der Wallfahrtsleitung der Fuldaer Walldürnwallfahrt, der zweiten großen Traditionswallfahrt, sagte im Gespräch mit den FN, „im Moment denken wir noch daran zu wallen“. Das werde aber sicher nicht mit der großen Zahl an Pilgern möglich sein, die sich in den vergangenen Jahren auf den Weg gemacht haben. So denke man etwa daran, dass sich Kleingruppen mit zehn bis 40 Leuten in mehreren Abschnitten auf den Weg machen. Die müssen vorher einige Auflagen erfüllen – sich etwa um Unterkunft, Verpflegung und Übernachtung kümmern und einen Nachweis darüber erbringen. Ansonsten könne man keine Verantwortung übernehmen.

Abgesagt wurde der Einkehrtag Ende des Monats. Hier werde es einen Livestream geben, für alle, die gerne gekommen wären.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 03.02.2021