Walldürn.In diesen Tagen ist die diesjährige Ausgabe der „Walldürner Heimatblätter“ des Heimat- und Museumsvereins Walldürn erschienen. Darin finden interessierte Leser Berichte über den Zustand des Stadt- und Wallfahrtsmuseums, die ehemalige Turnhalle, über die Installation einer weiteren Hausmadonna und 690 Jahre Blutwunder von Walldürn.

Zudem berichten die Autoren über ein Wallfahrtsbild aus dem 17. Jahrhundert, über die Anstrengungen zum Erhalt der Selbstständigkeit der Walldürner Pfarrei, Veränderungen im Franziskaner-Konvent, die Bedeutung Walldürner Straßennamen, die Deportation Walldürner Juden nach Gurs vor 80 Jahren sowie über den Ehrenbürger und Spender Oscar Stalf.

Im Schlussteil ist wieder die Liste der Spender und die Aufzeichnung der im vergangenen Jahr in Walldürn und auswärts Verstorbenen enthalten. Der Heimat- und Museumsvereins verteilt die „Walldürner Heimatblätter“ an seine Mitglieder. Weitere Interessenten können sich die aktuelle Ausgabe in der Tourist-Information im Alten Rathaus abholen.

