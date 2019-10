Wahnsinn Gegenwart

amorbach.Die Welt steht Kopf, da kann einem schon mal der Humor in die Faltencreme fallen. Nicht so bei Patrizia Moresco. Die Italienerin mit schwäbischem Migrationshintergrund lässt sich am Samstag, 26. Oktober, um 20 Uhr auf der Bühne der Zehntscheuer über den Wahnsinn der Gegenwart aus. Dolce Vita im Hamsterrad. Kein Mensch hat mehr Zeit. Hetze ist Alltag, Leistung das elfte Gebot und Fehler werden nicht mehr toleriert.

Wenn man nicht täglich ein Selfie postest, glaubt doch keiner, dass man noch lebt. Früher waren Haus und Auto ein Statussymbol, heute zeigt man sein gesamtes Leben auf Instagram. Follower und Likes bestimmen heute den Wert eines Menschen. Influenzer sind die Götter. Nichts gegen künstliche Intelligenz, aber soll man es vorher nicht erst mal mit natürlicher versuchen?

„Sei klug, bleib dumm“, sagt deshalb Moresco in ihrem aktuellen Programm „#Lach–mich“.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.10.2019