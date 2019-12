Vorweihnachtliche Freude im Kindergarten

Glashofen.Gleich drei Gründe zum Feiern gab es jetzt im Kindergarten St. Wendelin in Glashofen. An erster Stelle stand die alljährliche gemeinsame Weihnachtsfeier von Kindern, Eltern und Erzieherinnen.

In den adventlich geschmückten Räumen boten die Kinder ein ansprechendes Krippenspiel mit der Botschaft von Bethlehem im Mittelpunkt. Mit dem Lied „Schön ist das Fest“ wurden die Anwesenden auch sogleich auf Weihnachten eingestimmt.

In zahlreichen Stunden hatten die Erzieherinnen mit viel Liebe zum Detail die Aufführung im Gymnastikraum des Kindergartens geschmackvoll vorbereitet und das Stück mit den Kindern einstudiert. Die Kulisse, passende Kostüme, weihnachtliche Bastelarbeiten und Lieder verliehen der Präsentation eine ganz besondere Note.

Mit viel Beifall belohnten die Zuschauer die Darbietung der Kinder, ehe der zweite Höhepunkt des Nachmittags von Kindergartenleiterin Patricia Ackermann angekündigt wurde: das 20-Jahr-Dienstjubiläum von Erzieherin Diana Breunig.

Im Namen der Kirchengemeinde als Träger des Kindergartens ging Pater Andreas Lengenfeld OFM Conv. auf den Werdegang der Jubilarin ein. Demnach begann Diana Breunig ihre Ausbildung mit dem ersten Vorpraktikum im September 1994 im Kindergarten St. Raphael in Rippberg.

Es folgte das zweite Vorpraktikum am Sonderschulkindergarten in Buchen, dem vom September 1996 bis August 1998 der Besuch der Fachakademie für Sozialpädagogik in Würzburg folgte. Danach stand das Anerkennungsjahr im Kindergarten in Glashofen an, wo sie seit Sommer 1999 beschäftigt ist – zuerst in Vollzeit als Gruppenleiterin und zeitweise als Kindergartenleiterin. Seit der Geburt ihrer eigenen Kinder arbeitet Diana Breunig in Teilzeit.

Engagement gewürdigt

Pater Andreas würdigte deren „hohes Maß an Engagement, Pünktlichkeit und Genauigkeit“. „Ihre Liebe zum Beruf der Erzieherin kann man täglich im Umgang mit den Kindern hier im Kindergarten beobachten“, betonte der Redner, der das anpackende Wesen der Jubilarin hervorhob. Zum Zeichen des Dankes und der Anerkennung überreichte Pater Andreas unter dem Applaus der Anwesenden die Urkunde für treu geleistete Dienste und ein weihnachtliches Blumengebinde.

Patricia Ackermann gratulierte ihrer „liebenswerten Kollegin“ im Namen des ganzen Teams und stellte die vielfältige Kreativität der Jubilarin heraus. Die Kindergartenleiterin freute sich darüber, „eine solch tolle und engagierte Erzieherin“ in ihrer Mannschaft zu haben.

Für den Elternbeirat überbrachte dessen Vorsitzende Nadine Hähnel Glückwünsche an Diana Breunig. Für die Jubilarin sowie für das ganze Team, zu dem auch Doris Gehrig, Simone Bodirsky, Kirsten Schmitt und Nadine Schiesser gehören, hatte sie Geschenke mitgebracht.

Mit einem vorzeitigen Weihnachtsgeschenk für den Kindergarten waren Andreas Stein und Heinrich Hennig gekommen – der dritte Grund zur Freude. Der technische Geschäftsführer der Stadtwerke Buchen und der frühere Ortsvorsteher überreichten einen Scheck in Höhe von 1300 Euro aus dem Erlös der Photovoltaik-Anlage auf dem Rathausdach.

Hennig würdigte die wertvolle Arbeit der Erzieherinnen mit einem Präsent und hob die Bedeutung des Kindergartens für die Höhenorte hervor.

Die Spende soll, wie Patty Ackermann erklärte, im Außenbereich eingesetzt werden. In ihren Dank schloss sie auch die „Seehasen“ Gottersdorf ein, die dem Kindergarten 200 Euro für Spiele zukommen ließen. Zum Abschluss des Nachmittags gab es zu Kaffee köstliche weihnachtliche Bäckereien. mira

