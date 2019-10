Vorsitzenden im Amt bestätigt

Walldürn.Die Mitglieder der Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands (GVV) Hardheim-Walldürn haben in ihrer Sitzung am Dienstag im Feuerwehrgerätehaus Walldürns Bürgermeister Markus Günther für weitere fünf Jahre zum Verbandsvorsitzenden gewählt. Vertreten wird er nach einstimmigen Beschlüssen des Gremiums wie bisher von Hardheims Bürgermeister Volker Rohm und Höpfingens Bürgermeister Adalbert Hauck.

Grünes Licht gab das Gremium anschließend für die Übertragung der Aufgaben des bisher beim GVV angesiedelten Gutachterausschusses an die Verbandsgemeinden Hardheim, Höpfingen und Walldürn. Der Beschluss war notwendig, um einen gemeinsamen Gutachterausschuss aller 27 Gemeinden im Landkreis bei der Stadt Mosbach bilden zu können. In einem weiteren Schritt müssen die Gemeinderäte in Hardheim, Höpfingen und Walldürn ihrerseits die Aufgaben des Gutachterausschusses im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Vertrages an die Stadt Mosbach übertragen. Der aus 18 Personen bestehende Ausschuss soll seine Arbeit voraussichtlich im April 2020 aufnehmen. Die GVV-Gemeinden können drei Vertreter in das Gremium entsenden. rs

