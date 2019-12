„Vorschlag nicht zukunftsorientiert“

Walldürn.Um den Bestand und den weiteren Betrieb der Grundschule in Rippberg ging es am Montag in der Sitzung des Gemeinderates in einem Antrag der SPD, den die Fraktion zu den aktuellen Haushaltsberatungen stellte. Die SPD-Fraktion habe sich bereits im Wahlkampf und auch in zahlreichen zurückliegenden Diskussionen für den Erhalt der Grundschule Rippberg im Rahmen der Finanzierbarkeit ausgesprochen, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Günther. Zur Grundschule Rippberg gehöre immer noch die Außenstelle in Gottersdorf, wo bis zu zwei Klassen unterrichtet werden können. Dies würde aber auch kleinere Sanierungsmaßnahmen erfordern.

Die von der Verwaltung derzeit favorisierte Variante für den weiteren Betrieb der Schule erfordere erhebliche finanzielle Mittel, um in Rippberg im Altbestand während des Schulbetriebs ein viertes Klassenzimmer einzurichten. Die Teilsanierung werde nicht vom Land gefördert. Die Sanierung in einem Altbau berge neben zu den im Haushaltsentwurf eingestellten Kosten von circa 500 000 Euro noch ein gewisses Risiko einer Kostenerhöhung, da eine Sanierung im Altbestand meistens noch unangenehme bauliche und damit finanzielle Überraschungen mit sich bringen kann.

„Für uns ist es fraglich, ob die Fertigstellung bis zum Beginn des neuen Schuljahrs überhaupt möglich ist. Die Vorlaufzeit für die Beantragung und Genehmigung der Baumaßnahme und die Ausschreibung der Gewerke wird mehrere Monate in Anspruch nehmen“, so Günther.

Den Verwaltungsvorschlag erachte die Fraktion als nicht zukunftsorientiert, die anstehenden Anforderungen insbesondere aus dem Medienentwicklungsplan, der Digitalisierung und weitergehenden Betreuung der Schüler seien in den derzeitigen Planungen auch nicht ausreichend berücksichtigt.

Die SPD-Fraktion beantrage daher, die Kosten für einen einstöckigen Neubau bei Prüfung mehrerer möglicher Bauvarianten wie Holzständerbauweise, Fertigteilbau oder herkömmliche Bauweise zu ermitteln. Ein Neubau ermögliche die Schaffung eines zweckmäßigen, den schulischen Bedürfnissen und den neuen technischen Anforderungen angepassten Schulgebäudes auf städtischem Grund. Hierbei sei eine gewisse Kostensicherheit infolge einer genauen Kalkulation im Gegensatz zu einem Umbau im Altbestand gegeben. Bei einem Neubau und temporärer Inbetriebnahme des Schulhauses Gottersdorf würde der Schulbetrieb in Rippberg ohne Störungen weitergehen. Ein Raumbedarfsplan sollte erstellt und an das Regierungspräsidium zur Genehmigung vorgelegt werden. Für die entsprechenden Zuschussanträge wäre eine Vorlaufzeit gegeben. Ein Neubau könne außerdem nach den aktuellen energetischen Vorgaben errichtet werden, was wiederum mittelfristig zu erheblichen Einsparungen führen wird. Unter Umständen sind für die energetischen Maßnahmen Darlehen von der KfW möglich. Weiter wolle man eine neue Kostenermittlung der zwingend notwendigen Sanierungsmaßnahmen für eine temporäre Wiederinbetriebnahme der Außenstelle Gottersdorf mit zwei Klassen zum neuen Schuljahr, eine genaue Kostenermittlung für den standardgerechten Umbau der Grundschule Rippberg im Bestand für die Erweiterung um das vierte Klassenzimmer. Außerdem solle man die Möglichkeiten der Förderung ausloten.

„Keine überstürzte Umsetzung“

„Wir wollen keine überstürzte Umsetzung des Verwaltungsvorschlags, da dieser keine zukunftsfähige Lösung darstellt“, so Rolf Günther weiter. Die derzeitig vorliegende Variante des Bürgermeisters und der Verwaltung zur Schulhaussanierung werde von der SPD nicht unterstützt. Das Thema werde jetzt, so das weitere Vorgehen, in den zuständigen Ausschüssen beraten. mar

