Vorfahrt nicht beachtet

Altheim.Weil eine 59 Jahre alte BMW-Fahrerin nach Polizeiangaben am späten Donnerstagnachmittag die Vorfahrt einer 32-jährigen Fiat-Lenkerin nicht beachtet hat, sind beide Fahrzeuge zusammengestoßen. Die mutmaßliche Unfallverursacherin war gegen 16.50 Uhr von Walldürn kommend auf der Landesstraße 518 unterwegs, wollte im Einmündungsbereich der Frankenstraße nach links in Richtung Altheim abbiegen und übersah dabei den von links kommenden vorfahrtsberechtigten Fiat.

Durch den Aufprall erlitten beide Frauen leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 10 000 Euro. Die 59-Jährige muss mit einer Anzeige rechnen. rs

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.10.2019