Von Yoga bis zur funktionellen Gymnastik

Walldürn.Neben dem traditionellen Karate Do bietet der Verein Sportkarate Walldürn weitere Sportangebote für jedes Alter.

Spielerisch einsteigen

Bereits mit vier Jahren lernen die Jüngsten Selbstdisziplin, Bewe-gungsrhythmus, Koordination – und dies alles in spielerischer Form. So sollen Durchsetzungsvermögen, Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl nachhaltig entwickelt und gestärkt werden. In den Wettkampfgruppen können Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Karate als Leistungssport ausüben.

Eine Vielzahl älterer Menschen trainieren bei Sportkarate Walldürn moderne funktionelle Gymnastik und Yoga. Zwei Gymnastikgruppen und eine Yogagruppe sind dabei ent-sprechend ihrem Alter und Leistungsvermögen sehr aktiv. Das Trai-ning wird vormittags und abends angeboten.

Anmeldung zu einem Probetraining können beim Vorsitzenden Wolfgang Bundschuh (Tel.: 0170-8376975) erfolgen.

