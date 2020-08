Von Looperperformance bis Jahresrückblick

Amorbach.Nach langem Bangen, einem leider vorzeitig abgebrochenen Frühjahrsprogramm und dem Lockdown stehen die Vorzeichen für den Herbst derzeit günstig und deshalb startet die Zehntscheuer optimistisch in die Herbstsaison.

Gestartet wird am 19. September mit dem Kabarettisten Mathias Tretter und seinem Programm „Sittenstrolch“.

Seit mehreren Jahren ein immer wieder gern gesehener Gast in der Zehntscheuer ist Thomas Freitag. Am 26. September stellt er sein Programm „Hinter uns die Zukunft“ vor.

Das Akustik-Deutschpop-Duo „byebye“ wird als Geheimtipp gehandelt und beweist am 9. Oktober, dass sie zu Recht für den „Preis der deutschen Schallplattenkritik“ nominiert sind.

Am 17. Oktober präsentieren Anna-Maria und Katharina Gielen ihr Programm Pelen Tan. Das Repertoire der beiden jungen Musikerinnen basiert auf Internationalität. „Endlich Minimalist – aber wohin mit meinen Sachen?“ Diese Frage beantwortet Olaf Bossi am 24. Oktober. Ein humorvoll-aufgeräumtes Comedy & Kabarett Programm durch den Weniger-ist-mehr-Dschungel.

Ein weiterer Höhepunkt wird das Programm von Peter Reimer am 7. November. Wenn er zur Gitarre greift, und seine einmalige Looperperformances startet, kommt man sich schnell vor, als würde man abheben und schwerelos im Raum schweben oder fliegen. Am 14. November stellt sich Nektarios Vlachopopoulus dem Publikum vor. Er ist Slampoet, Humorist und ehemaliger Deutschlehrer mit griechischem Integrationshintergrund.

Auf Grund der Corona-Pandemie konnte Stefan Eichner im Frühjahr nicht mehr in der Zehntscheuer auftreten. Er holt seinen Auftritt nun am 20. November nach.

Als großer Liebhaber der Chansons von Reinhard Mey hat er sich jetzt einen Wunsch erfüllt und ein abendfüllendes Reinhard-Mey-Bühnenprogramm zusammengestellt. Am 27. November gibt es einen außergewöhnlichen Musikgenuss: Die Celtic Folk-Band Cara ist eine multinationale, mit zwei Irish Music Awards ausgezeichnete Band.

Am 5. Dezember wird Melanie Decker ihre Fangemeinde in Amorbach begeistern. Sie ist „The Songbird from Vancouver“, und eine fantastische Live-Performerin mit perkussivem Gitarrenstil, einer Gänsehautstimme und direktem, feurig-spontanen Charisma. Zum Beginn des neuen Jahres gibt es am 9. Januar den Jahresrückblick von Holger Paetz. Er hat die „Highlights“ des Jahres gesammelt und präsentiert sie in seiner unwiderstehlichen Ein-Mann-Jahresrückblick-Show „So schön war´s noch selten!“

Aufgrund der derzeitigen Situation gelten die aktuellen Hygienevorschriften, und es ist nur eine maximale Besucherzahl von 90 Personen möglich.

Dies bedeutet auch, dass nur eine eingeschränkte Möglichkeit der Bewirtung möglich ist. Tischreservierungen können in dieser Ausnahmesituation derzeit nicht angenommen werden. Da sich die geltenden Schutzmaßnahmen jederzeit ändern können, gibt es alle aktuelle Informationen auf der Website.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.08.2020