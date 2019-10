Von der Wolle bis zur warmen Socke

Gottersdorf.Wenn die Frauen der Spinnstube Höpfingen im Odenwälder Freilandmuseum und im ehemaligen Großbauernhof Schüßler ihr Handwerk vorführen, nähert sich die Museumssaison ihrem Ende. Am Sonntag hatten sie dafür ideale Bedingungen. Die Frauen zeigten in kleiner Besetzung den Besuchern wie früher Textilien für den täglichen Bedarf und den sonntäglichen Gebrauch hergestellt wurden. So war das Spinnen der Wolle zu sehen. Nach dem Färben und Trocknen der Wolle wurde für den täglichen Bedarf gestrickt und gehäkelt – beispielsweise Topflappen oder warme Socken für kalte Wintertage.

Während den Vorführungen erzählten die Frauen manche Anekdoten und gaben fachkundig Auskunft über ihr Handwerk. Gleich rechts neben dem Eingang des Hofs Schüßler konnten die Besucher gestrickte beziehungsweise gehäkelte Socken, Topflappen, Handschuhe und Umhänge erwerben.

Nebenan führte in der Werkstatt Franz Schell seine Kunst des Schmiedens vor. Weitere Spinnstuben-Mitglieder ließen sich beim Klöppeln, einer Handwerkskunst, die nur noch wenige beherrschen, über die Schultern schauen. Dabei erfuhren die Besucher, wie viel Arbeit in einem geklöppelten Deckchen steckt. hape

