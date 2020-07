Vollsperrung bis Anfang August

Altheim.Nachdem am Montag alle nötigen Straßensperrungen und Umleitungen in Altheim geregelt wurden, startete am Dienstag die Sanierung der Fahrbahndecke des ersten Bauabschnitts auf der L 518 (Kreuzung Kirche in Richtung Rinschheim).

Die Vollsperrung gilt bis circa Anfang August. Für Ersatz-Bushaltestellen wurde innerhalb Altheims gesorgt. Auch am zweiten Bauabschnitt am Ortsausgang Richtung Rinschheim fanden bereits erste Sanierungsmaßnahmen statt. dka

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 11.07.2020