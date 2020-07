Vollsperrung beginnt am Montag

Altheim.Die Straßenbauarbeiten für die Sanierung der Fahrbahndecke der L 518 / L 522 zwischen Altheim und Rinschheim beginnen am Montag, 6. Juni. Die Maßnahme dauert bis voraussichtlich 7. August an und wird unter Vollsperrung durchgeführt.

Der erste Bauabschnitt der Fahrbahndeckensanierung auf der L 518 befindet sich in der Ortsdurchfahrt von Altheim, beginnt im Kurvenbereich vor der Kirche und hat eine Länge von etwa 300 Metern in Richtung Rinschheim.

Komplette Erneuerung

Der zweite Bauabschnitt beginnt am Ortsausgang und geht auf freier Strecke in Richtung Rinschheim und endet am Ortseingang. Auf einer Gesamtlänge von 4000 Metern wird die Asphaltdeckschicht komplett erneuert. Die Seitenstreifen und Bankette werden erneuert, Wege und Zufahrten angeglichen.

Der überörtliche Verkehr wird von Walldürn und Buchen kommend jeweils über Hettingen und Götzingen nach Altheim umgeleitet. Der Anliegerverkehr und der Busverkehr werden sichergestellt.

