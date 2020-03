Volksbank Franken ehrte Mitglied in Altheim

Altheim.Bei der Informationsversammlung der Volksbank Franken am Dienstag in der Kirnauhalle in Altheim wurde Andreas Paul für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt. Im Dezember fand in der Nibelungenhalle Walldürn die Veranstaltung „Sicherheit im Internet“ statt. Unter den Teilnehmern einer Umfrage wurde ein iPad Air verlost. Der Gewinner, Maximilian Brosch aus Altheim, konnte im Rahmen der Informationsversammlung den Preis in Empfang nehmen. Das Bild zeigt die Geehrten mit Bankdirektor Rainer Kehl, dem Generalbevollmächtigten Holger Dörr, Bereichsleiter Harald Killian, Kundenberater Günter Berberich sowie Aufsichtsratsmitglied Siegfried Schmitt. Bild: Volksbank Franken

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.03.2020