Virtuelle Lesung am 5. Dezember

Walldürn.Ann-Kathrin Schneider rezitiert erstmals virtuell. Am Samstag, 5. Dezember, um 16 Uhr kann man sich auf der Internetseite der Stadt ihre Lesung „Besinnlicher Advent“ online anschauen: www.wallduern.de/de/Buerger/Aktuelles-Service/Maerkte-und-Feste/Weihnachtsmarkt. Die Adventskonzerte mit der Würzburger Formation „Klez’amore“ können nicht im gewohnten Ablauf stattfinden, das Programm wurde angepasst. Im Rahmen einer musikalischen Andacht werden in den jeweiligen Kirchen die Hygienekonzepte für Gottesdienste umgesetzt. Erstmals am Donnerstag, 10. Dezember, 19 bis 20 Uhr im Rahmen der Reihe „musik.kiche“ in der St. Johannis-Kirche in Würzburg. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 02.12.2020