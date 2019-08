Viertklässler mit mitreißendem Programm

Altheim.Am vergangenen Freitag Abend hieß es Abschied nehmen für die Viertklässler der Grundschule Altheim. Jede Klasse hatte einen Beitrag geleistet, um den Abend lebendig und lustig zu gestalten.

Klasse 1 bereitete ein Gedicht vor und überreichte den Viertklässlern liebevoll gebastelte Präsente. Klasse 2 rockte mit Sockentieren die Bühne, was zu den Höhepunkten zählte an diesem Aben. Lachtränen, die so mancher Zuschauer vergoss, waren dabei keine Seltenheit. Klasse 3 veranstaltete mit der Abschlussklasse ein Quiz über die vergangenen vier Jahre ihrer Grundschulzeit.

Klasse 4 bereitete das wohl bekannte Spiel 1-2 oder-3 vor. Das Kollegium um die Rektorin Heike Knühl durfte hierbei sein Wissen zeigen und sorgte für jede Menge Spaß. Der „Cup Song“ verbreitete ebenfalls gute Laune.

Rektorin Knühl blickte auf ein gutes Jahr zurück und bedankte sich bei allen guten Seelen, die in der Grundschule Altheim umhergehen und regte mit ihrer Geschichte um einen Pingiun und sein Element, Vorurteile und Stärken und Schwächen zum Schmunzeln und Nachdenken an.

Stolz zeigte sich Rektorin Knühl nochmals über den Fleiß der Grundschüler. Dieser habe sich dadurch gezeigt, dass sich viele freiwillig für folgende AGs gemeldet haben: Tennis-AG, Koch-AG, PC-AG und die Garten-AG.

Bei optimalem Leichtathletikwetter fanden die Bundesjugendspiele als Wettbewerb statt. Das Ergebnis, so Knühl, „war wieder einmal Hervorragend“. Von 41 teilnehmenden Schülern erhielten 12 eine Teilnehmerurkunde, 19 Schüler eine Siegerurkunde und 10 Schüler erhielten eine Ehrenurkunde und durften sich tolle, von der Volksbank Franken gestiftete Preise abholen. Diese waren: Tina Kappes, Emilia Schell, Patrick Bischoff, Jonas Grimm, Markus Münch, Finja Deuser, Samira Hevike, Tim Singer, David Kappes und Nicolas Wörner.

Aus der Deutsch- und Mathenote wurden Paula Spießberger und Nicolas Wörner als Beste der 4. Klasse ermittelt. dka

