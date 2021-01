Vier Kindergärten mit Angeboten

Walldürn.Im Februar findet in der Kernstadt die Kindergartenvoranmeldung für das kommende Kindergartenjahr statt. Anzumelden sind alle Kinder, die im Kindergartenjahr 2021/2022 in eine Gruppe für über 3-jährige Kinder oder eine Kleinkindgruppe unter drei Jahren aufgenommen werden sollen. Ist ihr Kind bereits in einer Einrichtung vorgemerkt, entfällt die erneute Meldung.

In der Kernstadt Walldürn stehen vier Kindergärten mit folgenden Gruppenarten zur Verfügung:

Kindergarten St. Georg, Telefon 06282/325, stgeorg@se-wallduern.de, für Kinder von drei bis sechs Jahren: Regelgruppe, Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit; für Kinder von 0 bis drei Jahren: Kleinkindgruppe.

Kindergarten St. Marien, Telefon 06282/6151, stmarien@se-wallduern.de, für Kinder von drei bis sechs Jahren: Regelgruppe, Ganztagesgruppe, Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit; für Kinder von zwei bis sechs Jahren: altersgemischte Ganztagesgruppe; für Kinder von 0 bis drei Jahren: Kleinkindgruppe.

Kindergarten St. Martin, Telefon 06282/95072, / stmartin@se-wallduern.de, für Kinder von drei bis sechs Jahren: Regelgruppe, altersgemischte Regelgruppe, Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit. Die Aufnahme von Kindern ab zwei Jahren ist nach Absprache mit der Kindergartenleitung in begrenztem Umfang möglich. Im neuen Kindergartenjahr stehen nach Fertigstellung des Anbaues weitere Plätze für Kinder über drei Jahre zur Verfügung.

Evangelischer Kindergarten, Telefon 06282/8459, evkiga-wallduern@t-online.de, für Kinder von drei bis sechs Jahren: Regelöffnungszeit, an zwei Werktagen verlängerte Öffnungszeit.

Kinder können bis Ende Februar telefonisch oder per Email im Kindergarten angemeldet werden, um bei der Platzvergabe für das kommende Kindergartenjahr in einem Kindergarten berücksichtigt werden zu können. Nach der Voranmeldung erfolgt eine separate Einladung zu einem persönlichen Anmeldegespräch.

