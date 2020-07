Vielfältiges Angebot

Walldürn.An der Städtischen Musikschule Walldürn läuft die Einschreibung auf Hochtouren, Anmeldungen sind noch bis zum 15. Juli möglich. Die breit gefächerte Palette umfasst neben dem „Musikgarten I und II“ und der „Musikalischen Früherziehung“ folgende Fächer: Akkordeon, Blockflöte, E-Bass, E-Gitarre, Euphonium, Flügelhorn, Gitarre, Jazzklavier, Klarinette, Klavier, Keyboard, Kontrabass, Oboe, Posaune, Querflöte, Saxophon, Schlagzeug, Tenorhorn/Bariton, Trompete, Tuba, Ukulele, Viola, Violine, Violoncello.

Für Kinder mit Lern- und Sprachschwierigkeiten bietet die Musikschule als besonderes Unterrichtsfach Musiktherapie an. Der breitgefächerte Ensembleunterricht ergänzt die Ausbildung im Einzel- oder Gruppenunterricht in idealer Weise. Abgerundet wird das Unterrichtsangebot der Musikschule durch die Vokalfächer „klassischer Gesang“ sowie „Popular-Gesang“.

Im kommenden Schuljahr bietet die Musikschule (vorbehaltlich der Vorgaben zur Covid-19 Situation) in Zusammenarbeit mit den Grundschulen Walldürn und Rippberg Klassenmusizieren mit der Blockflöte und einem Streichinstrument an. Für die 5. Klassen der Konrad-von-Dürn Schule wird das seit Jahren etablierte Klassenmusizieren mit der Gitarre erneut angeboten. Eine Informationsveranstaltung für die Schüler des Klassenmusizierens findet in der ersten Schulwoche statt.

Formulare zur Einschreibung liegen ab sofort in der Musikschule aus oder können auf der Homepage der Musikschule heruntergeladen werden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 03.07.2020