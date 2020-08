„Viele Szenarien denkbar“

Walldürn.„Jetzt sind wir auf alle möglichen Szenarien im nächsten Schuljahr vorbereitet“, so Torsten Mestmacher, Schulleiter der Frankenlandschule, nach den Abschlusspräsentationen der Projektgruppe „Zukunft planen“. Auf seine Initiative hin hatten sich zwölf Kollegen der Frankenlandschule zusammengefunden, um gemeinsam ihre Erfahrungen aus der Zeit der Schulschließung und der sich anschließenden Phase des „Unterrichtens mit Mindestabstand“ zusammenzutragen und Vorschläge zu formulieren, wie die Unterrichtsorganisation im nächsten Schuljahr aussehen könnte, damit die Schüler optimal lernen können.

Rollierendes System

Die Zeit seit der Schulschließung am 17. März war auch an der Frankenlandschule zunächst geprägt von Online-Unterricht, in dem die Lehrer ihren Schülern von zuhause aus über die Plattform „Filr“ Unterrichtsmaterial zur Verfügung stellten, die dann in Online-Konferenzen per „Zoom“ oder „BBB“ besprochen wurden. Als die Schule am 20. April wieder öffnete, musste ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Die meisten Klassenzimmer waren dadurch zu klein für eine Klasse. Der Präsenzunterricht wurde durch ein rollierendes System aus A- und B-Wochen und einem Unterricht in geteilten Klassen ermöglicht.

Zunächst wurden die Abschlussklassen auf ihre Prüfungen vorbereitet. Danach konnten auch weitere Klassen wieder im Präsenzunterricht beschult werden. Parallel dazu erhielten die Risikoschüler, die nach wie vor zu Hause sind, weiterhin Online-Unterricht.

Bisher haben die meisten Beteiligten die Situation erfolgreich gemeistert, was sich auch in guten Prüfungsergebnissen zeigt. Um den Schülern, die im kommenden Schuljahr die Frankenlandschule besuchen, die bestmöglichen Lernbedingungen zu ermöglichen, ist eine vorausschauende Organisation und Planung nötig.

Ein Problem hierbei ist, dass niemand absehen kann, wie sich die Infektionszahlen entwickeln. Bislang ist vom Kultusministerium geplant, dass der Unterricht zu Beginn des Schuljahres im September unter normalen Bedingungen ohne Mindestabstand stattfinden wird. Dabei ist, außer während des Unterrichts, auf dem Schulgelände und im Schulhaus das Tragen eines Mundschutzes vorgeschrieben. Allerdings muss man damit rechnen, dass wegen ansteigender Infektionszahlen dieser „Unterricht unter Normalbedingungen“ wieder durch ein rollierendes System ersetzt werden muss. Aber auch die Abbestellung einzelner Klassen oder gar eine komplette Schulschließung könnten angeordnet werden. Es sind viele Szenarien denkbar, die sehr kurzfristig eintreten können.

Sollte dies passieren, werden sowohl Lehrer als auch Schüler dank der Arbeitsgruppe „Zukunft planen“ im nächsten Schuljahr gut vorbereitet sein. Die Projektgruppe befasste sich mit den Fragen, welche Vorbereitungen getroffen werden müssen, damit der Unterricht in den unterschiedlichen Szenarien reibungslos verläuft und wie Fernunterricht organisiert und gestaltet werden muss. Im Vorfeld wurden alle Schüler und Lehrkräfte über ihre Erfahrungen mit dem Fernunterricht während der Schulschließung befragt und konnten Ideen und Verbesserungsvorschläge einbringen.

Ein Problem während der Schulschließung war, dass manche Schüler digital nicht erreicht werden konnten. Während allen Lehrern der Frankenlandschule ein Dienst-Tablet zur Verfügung steht, besitzen nicht alle Schüler ein für den Online-Unterricht geeignete digitale Endgeräte. Der Neckar-Odenwald-Kreis und die Schulleitung bemühen sich um Fördergelder des Landes und des Bundes, um bedarfsgerecht allen Schülern die technischen Möglichkeiten zu verschaffen, damit sie am Online-Unterricht teilnehmen können. Dieser Fernunterricht wird dann gemäß den aktuellen Vorgaben des Kultusministeriums nach dem vorgegebenen Stundenplan des Präsenzunterrichts stattfinden. Auch die Anwesenheit der Schüler während der Online-Konferenzen per „Zoom“ oder „BBB“ wird dokumentiert, ihre Leistungen dürfen bewertet und Klassenarbeiten geschrieben werden.

Intensives Training

Damit auch die neuen Schüler im Bedarfsfall alle per E-Mail erreichbar sind und mit den genutzten Programmen „Filr“, „Moodle“, „Zoom“ und „BBB“ umgehen können, werden sie zu Beginn des Schuljahres ein intensives Training erhalten. Auch die Selbstorganisation und das Zeitmanagement im Home-Office werden geübt. Den Schülern, die trotz aller Bemühungen zu Hause nicht am Online-Unterricht teilnehmen können, soll dies in der Schule ermöglicht werden. Über alle Vorhaben werden die Eltern und Ausbildungsbetriebe zum Schulbeginn informiert.

Um Schülern die Möglichkeit zu geben, versäumten Schulstoff aufzuholen, hat sich die Frankenlandschule für das Förderprojekt „Lernbrücke“ beworben. Zehn Lehrkräfte haben sich bereiterklärt, Schülern in den letzten beiden Ferienwochen in Intensivkursen die entsprechende Unterstützung anzubieten. Über 50 Schüler haben sich für diese Intensivkurse gemeldet.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 03.08.2020