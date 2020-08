Viele schöne Erinnerungen ausgetauscht

Walldürn.Bei strahlendem Sonnenschein trafen sie sich nach 25 Jahren an ihrer alten Schulstätte, der Konrad-von-Dürn-Realschule wieder: Die ehemaligen Schüler der Klassen 10a und 10b des Abschlussjahrgangs 1995 hatten sich zum gemeinsamen Klassentreffen verabredet. Quasi als Ehrengäste mit dabei waren die früheren Klassenlehrer Frank Böhm und Bernhard Geppert.

Unter Einhaltung der coronabedingten Hygieneregeln wurden die einstigen Realschüler von ihrem damaligen Musiklehrer Robert Schmeiser auf einem Rundgang durch ihre frühere Schule geführt. Selbstverständlich wurden auch die seinerzeitigen Klassenzimmer inspiziert.

Im Anschluss wurde in der Noledornhütte in Altheim gefeiert – zum Austausch alter Erinnerungen. Organisiert wurde das Treffen von Silke Gedemer, Claus Hanak und Holger Deuser, die von vielen ihrer ehemaligen Mitschüler unterstützt wurden. Die am weitesten gereisten Teilnehmer kamen übrigens aus Dublin, Hannover und Weimar.

Das Wiedersehen war herzlich. Schließlich sind viele auch nach der Schulzeit in Verbindung geblieben. Eine besondere Verbindung, deren Grundstein zu Schulzeiten gelegt worden ist. Vor allem von der 8. bis zur 10. Klasse haben die beiden Klassen viel zusammen gemacht. Einen gemeinsamen Landschulheimaufenthalt in Warnemünde bei Rostock 1992 zum Beispiel, oder die Abschlussfahrt nach Berlin 1995; das waren Erlebnisse, an die sich heute noch alle gerne erinnern.

Beim Grillen an der Noledornhütte erinnerten alte Schülerzeitungen und eine Fotoshow an längst vergangene Zeiten.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 03.08.2020