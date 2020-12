Viele positive Reaktionen auf die Übertragungen

Walldürn.„Es war eine wunderbare Zusammenarbeit mit allen Beteiligten vor Ort und es hat reibungslos funktioniert“, so das Fazit des sichtlich begeisterten Technik-Teams von Radio Horeb. Johannes Berg und Tim Hotzelmann haben am vergangenen Wochenende an zwei Tagen vier Live-Übertragungen aus der Wallfahrtsbasilika für den christlichen Rundfunksender mit Sitz in Balderschwang im Allgäu produziert. Dabei mussten viele Kabel, Verstärker und Mikrofone teilweise bis zur Orgelempore, dem Hochaltar und dem Marienaltar verbaut werden. Ein Rosenkranzgebet, zwei Heilige Messen und die eucharistische Anbetungsstunde „Stay & Pray“ wurden übertragen und haben bereits viele positive Reaktionen hervorgerufen.

Interview und Liveschaltung

Bei einem Höreraufkommen bis zu 300 000 Zuhörern am Tag wurden damit bundesweit die Gottesdienste aus der Basilika direkt in die Wohnzimmer gesendet. „Wir sind sehr dankbar dafür, dass uns Radio Horeb als ,Pfarrei der Woche‘ aufgenommen hat und wir damit, gerade in diesen bewegten Zeiten, unseren Mitchristen das Mitfeiern von Zuhause aus ermöglichen konnten“, freute sich Pater Josef Bregula, der die Heiligen Messen zelebrierte.

Musikalisch wurden die Gottesdienste von der Lobpreisgruppe des Stay & Pray-Teams, dem Kirchenmusiker Sven Geier und den Young Musicians gestaltet. Bereits einen Tag vor den Liveschaltungen wurde ein zuvor produziertes Interview mit Pater Josef und Achim Dörr vom Stay&Pray-Team ausgestrahlt, welches im Internet auf www.horeb.org nachgehört werden kann. Die Wallfahrt, die Seelsorgeeinheit Walldürn und das Madonnenländchen wurden dabei thematisiert. ac

