Zum Herbsttreffen der Kölner Fußwallfahrer hat Renate Heitmann zahlreiche Pilger in Hornbach begrüßt.

Hornbach. Die Pilgergemeinschaft der Kölner Fußwallfahrer trifft sich nicht nur in der Wallfahrtswoche nach Pfingsten, sondern auch zu verschiedenen Terminen im Verlauf des Jahres.

So fand nun das traditionelle Herbsttreffen der Pilger aus dem Raum Walldürn, Buchen, Mudau und Mosbach in Hornbach statt, wo zunächst Diakon Gerhard Gramlich eine kurze Andacht in der Pfarrkirche St. Valentin hielt. Dabei stellte er den Glauben, die Hoffnung und den Weg in den Mittelpunkt und knüpfte an den diesjährigen Leitgedanken der Kölner Fußwallfahrt „Den Weg finden“ an.

Gestärkt im Glauben

Bevor es zu Fuß weiter nach Kleinhornbach ging, begrüßte Gastgeberin Renate Heitmann alle Pilger. Für sie war es in diesem Jahr die 15. Wallfahrt von Köln nach Walldürn. „Diese Jahre des gemeinsamen Unterwegsseins und Betens haben mir persönlich viel Stärkung und viele neue Freundschaften aus den Reihen der Pilgerschar gebracht“, so Heitmann. Dafür sei sie sehr dankbar. Das Treffen war im Vorfeld von den Ortsgruppensprechern Tilo Kirchgeßner (Hainstadt) und Helga Walter (Walldürn) geplant worden. Sie bedankten sich im Namen aller bei Renate Heitmann für die große Gastfreundschaft mit einem Präsent. Willkommen waren an diesem Nachmittag auch alle ehemaligen Pilger, und es gab aus den zurückliegenden Wallfahrtsjahren viel zu erzählen.

In großer Vorfreude blickt die Pilgergemeinschaft bereits jetzt auf die nächste Kölner Fußwallfahrt, die vom 2. bis 8. Juni 2020 stattfinden wird. Neue Pilger sind ihnen dazu jederzeit willkommen. ac

