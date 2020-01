Viele Informationen aus einer Hand

Neckar-Odenwald-Kreis.Für einen erfolgreichen Start in die Selbstständigkeit braucht man neben einer guten Idee ein tragfähiges Geschäftskonzept und eine kompetente Anlaufstelle. Erste Adresse im Neckar-Odenwald-Kreis hierfür ist das StarterCenter der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar in Mosbach.

Gebündelte Informationen

Der Service reicht von der ersten Information bis hin zur persönlichen Beratung. „Wir geben Gründern Antworten auf ihre Fragen. Sie erhalten gebündelte Informationen aus einer Hand und eine maßgeschneiderte Beratung von fachkundigen Ansprechpartnern vor Ort“, so IHK-Geschäftsführer Dr. Andreas Hildenbrand. In der Region bündelt das StarterCenter in Mosbach die Expertise der IHK rund um das Thema Gründung mit dem Know-how erfahrener externer wie Steuerberaterkammer, Förderbanken oder Senioren der Wirtschaft.

2019 zählte das IHK-StarterCenter in Mosbach über 200 Beratungen und Kontakte von Neugründern, Betriebsübernehmern und -übergebern. Auch die IHK-Starter-Pakete mit Broschüren, Merkblättern und Detailinformationen waren wieder sehr beliebt. Bei über 70 kostenlosen Sprechstunden zu Finanzierung, Besteuerung, Betriebswirtschaft, Recht und Unternehmensnachfolge konnten sich die Gründungsinteressierten informieren und beraten lassen.

In IHK-Veranstaltungen machten sich Gründer, Nachfolger und Übergeber fit für ihre Vorhaben. Rund 145 Teilnehmer besuchten Vorträge, Seminare sowie die abwechselnd in Mosbach, Buchen, Walldürn, Osterburken und Adelsheim stattfindenden Basis-Informationsveranstaltungen.

„Die Basisinformation Existenzgründung ist ein erster Schritt in die Selbstständigkeit und geht auf Erfolgsfaktoren aber auch Stolpersteine auf dem Weg zum eigenen Unternehmen ein“, empfiehlt Hildenbrand dieses IHK-Angebot, das in Kooperation mit den fünf Städten und den zwei Leader-Aktionsgruppen im Neckar-Odenwald-Kreis erfolgt.

Interessierte können sich dort kostenlos informieren und durch Experten beraten lassen. Die nächste Basis-Informationsveranstaltung Existenzgründung findet am 16. Januar um 16.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in Adelsheim statt.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.01.2020