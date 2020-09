Viele Baulücken in der Stadt sind blockiert

Walldürn.Das Flächenmanagement der Stadt – „Baulückenkataster“ sowie „Innenentwicklungspotenziale“ – bildete einen der Schwerpunkte bei der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt im Walldürner Gemeinderat (ATU) unter dem Vorsitz von Bürgermeister Markus Günther Jugend- und Kulturzentrum „Ehemaliger Alter Schlachthof“.

Zunächst ging es um neun Arbeitsvergaben im Zuge der Erweiterung des Kindergartens St. Martin in Walldürn (die FN berichteten) sowie über die Vergabe des Gewerks Schließanlage im Zuge des Neubaues der Sporthalle Keimstraße an die Firma Riedt, Mosbach zum Angebotspreis von rund 17 653 Euro.

Einstimmig beschlossen wurde von den ATU-Mitgliedern die Beschaffung eines Kleinfahrzeuges für den Arbeitsbereich der Ortspflege. Den Zuschlag erhielt die Firma Eugen Unkauf aus Abstatt-Happenbach als preisgünstigster Bieter zum Angebotspreis von rund 18 597 Euro. Die notwendigen Mittel sind im Haushalt 2020 veranschlagt.

Der Leiter des Stadtbauamtes, Christian Berlin, informierte mittels einer Power-Point-Präsentation über das Flächenmanagement der Stadt Walldürn und hierbei über die beiden Schwerpunktbereiche „Baulückenkataster“ und „Innenentwicklungspotenziale“.

Die Nachverdichtung von Siedlungsgebieten, das Schließen von Baulücken sowie die Innenentwicklung vor der Außenentwicklung sind bereits seit längerem aktuelle politische Themen.

Der Verband der Region Rhein Neckar (VRRN) mit Sitz in Mannheim, der für die rechtliche Überwachung der Siedlungsentwicklung in der Region zuständig ist, hat hierzu die Prognosen der möglichen Wohnbauflächenentwicklungen sowie die Gewerbebauflächenentwicklungen in den Gemeinden vorbereitet und das Programm „Raum+Monitor“ ins Leben gerufen.

Hierzu hat der VRRN auch für die Stadt Walldürn und deren Ortsteile alle Baulücken digital Anfang 2019 erfasst und im Frühjahr 2019 die Stadt mit der Überprüfung der jeweiligen Wohnbau- und Gewerbebaulücken bezüglich der aktuellen beziehungsweise geplanten Nutzung beauftragt.

Kriterien beachten

Als Baulücken nach dem Programm „Raum+Monitor“ sind alle Flächen einer Gemeinde zu betrachten, die einer Bebauung zugeführt werden könnten. Hierzu müssen folgende Kriterien gemäß Vorgaben VRRN beachtet werden:

Einzelne Baulücken innerhalb oder außerhalb der Ortslage.

Einzelgrundstücke größer als 2000 Quadratmeter.

Unbebaute Flächen.

Weiterhin wurden im Programm „Raum+Monitor“ sogenannte Innenentwicklungspotenziale erfasst, die gemäß Vorgaben VRRN folgende Kriterien erfüllen müssen:

Bauflächen innerhalb der Ortslage.

Innenentwicklungspotenziale sind laut Raum+Monitor zusammenhängende Bauflächen mit mehr als 2000 Quadratmetern.

Unbebaute und untergenutzte Flächen, Brachen und innerörtliche Freiflächen, deren Bebauung für eine Innenentwicklung sinnvoll ist.

Um aussagekräftige Daten hinsichtlich der Fragestellung zu erhalten, wurden im Frühjahr 2019 Informationen zu den jeweiligen Wohnbaulücken in Bezug auf eine eventuelle geplante, zeitnahe Bebauung der Grundstücke durch den Eigentümer selbst, einer eventuellen Bereitschaft (Interesse) eines Grundstücksverkaufes an Bauwillige oder sonstige Angaben wie zum Beispiel keine Änderungen zum Bestand durch das Stadtbauamt per Schreiben bei den jeweiligen Eigentümern eingeholt. In einem weiteren Schritt wurden diese Daten nach den entsprechenden Rückmeldungen der angeschriebenen Eigentümer über das Programm „Raum+Monitor“ ausgewertet.

Aufgabe der Gemeinden ist nun dieses Baulückenkataster weiterzuführen und immer wieder zu aktualisieren.

Das Kataster weist bei Bauflächen, die kleiner als 2000 Quadratmeter sind, aktuell 249 Baulücken für die Kernstadt und die Ortsteile auf, davon 113 Baulücken in der Kernstadt und 136 Baulücken in den Ortsteilen. Von den 113 Baulücken in der Kernstadt seien neun nicht blockiert und somit eventuell bebaubar, 104 Baulücken sind blockiert (Privateigentümer, die nicht verkaufsbereit sind).

Von den 136 Baulücken in den Ortsteilen sind insgesamt 24 nicht blockiert und damit eventuell bebaubar, während 112 Baulücken blockiert sind (Privateigentümer, die nicht verkaufsbereit sind).

Die Ortsteile weisen dabei folgende Zahlen auf: Altheim insgesamt 35 Baulücken (acht nicht blockiert, 27 blockiert), Rippberg 33 Baulücken (neun nicht blockiert, 24 blockiert), Hornbach 16 Baulücken (zwei nicht blockiert/14 blockiert), Reinhardsachsen vier Baulücken (alle blockiert), Glashofen/Neusaß acht Baulücken (alle blockiert), Gottersdorf 16 Baulücken (zwei nicht blockiert, 14 blockiert), Gerolzahn neun Baulücken (zwei nicht blockiert, sieben blockiert), Wettersdorf fünf Baulücken (eine nicht blockiert/vier blockiert).

Bezüglich der Innenentwicklungspotenziale bei Bauflächen innerhalb der Ortslage, die größer sind als 2000 Quadratmeter sind, werden 24 Flächen für die Kernstadt und die Ortsteile als Wohnbau- und Mischbauflächen ausgewiesen; unbebaute und untergenutzte Flächen, Brachen und innerörtliche Freiflächen, deren Bebauung für eine Innenentwicklung sinnvoll ist, davon sechs Innenentwicklungspotenzialflächen in der Kernstadt und 18 Flächen in de Ortsteilen. Von den sechs Flächen in der Kernstadt ist eine Fläche nicht blockiert und somit bebaubar. Keine der Flächen ist im Eigentum der Stadt Walldürn, alle sind im privaten Eigentum.

Von 18 Flächen der Ortsteile sind vier Flächen nicht blockiert, von denen sich zwei Flächen im Eigentum der Stadt und zwei im privaten Eigentum befinden. Insgesamt sind sechs der 18 Innenentwicklungspotenzialflächen in den Ortsteilen im Eigentum der Stadt, aber durch einen „anderen Grund“ nicht realisierbar und somit nicht bebaubar, wie zum Beispiel wegen zu steiler Topographie, kostenintensiver Erschließung oder zu geringe Nachfrage Bauwilliger.

Von den 18 Flächen in den Ortsteilen, die größer als 2000 Quadratmeter sind, befinden sich fünf in Altheim (eine nicht blockiert, vier blockiert), sechs in Rippberg (drei nicht blockiert, drei blockiert), zwei in Hornbach (beide blockiert), eine in Gerolzahn (blockiert), zwei in Gottersdorf (eine nicht blockiert, eine blockiert), und zwei in Reinhardsachsen (eine nicht blockiert, eine blockiert).

Wie Bürgermeister Markus Günther nach Beendigung Präsentation kritisch anmerkte, sei die Lage in puncto Bebauungsmöglichkeiten in Walldürn derzeit dramatisch. ds

