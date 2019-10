Viele Angebote zur Berufsorientierung der Schüler

Walldürn.Berufsorientierung wird an der Frankenlandschule großgeschrieben. „Unser Ziel ist es, dass am Ende der Schulzeit alle unsere Schüler wissen, wie es im Anschluss weitergeht“, so Schulleiter Torsten Mestmacher auf die Frage, welche Zielsetzung sich hinter den Angeboten zur Berufsorientierung an der Frankenlandschule verbirgt.

Berufsorientierung bezeichnet den individuellen Entwicklungsprozess eines jeden Jugendlichen, der seine eigenen Interessen, Fähigkeiten und Ziele kennenlernt und in dessen Verlauf er verschiedene berufliche Möglichkeiten zunehmend konkreter in den Blick nimmt, und die Anforderungen der Arbeitswelt, mit denen junge Menschen konfrontiert werden.

Übergang zum Beruf meistern

Bei diesem Prozess unterstützt die Frankenlandschule ihre Schüler durch mehrere Angebote, damit sie den Übergang zwischen Schule und Beruf meistern. Bereits durch den Unterricht in der Juniorenfirma „Seal“, welche die Cafeteria der Schule betreibt, oder in den zwei Übungsfirmen erhalten Schüler konkrete Einblicke in verschiedene Berufsfelder.

Im BKWI stellt ein Pflichtpraktikum über ein bis zwei Wochen in einem Unternehmen der Region sicher, dass die Schüler den nötigen Einblick in eine mögliche spätere Berufspraxis erhalten.

Darüber hinaus hat Oberstudienrat Udo Volk, Fachkraft für Berufsorientierung, für jede Schulart ein Berufsorientierungskonzept erarbeitet. Dabei wird die Schule von vielen externen Kooperationspartnern unterstützt. So werden die Schüler von den Berufsberaterinnen der Agentur für Arbeit beraten und betreut, um ihnen beim Aufbau eines beruflichen Selbstkonzepts zu helfen und ihnen Informationen über Berufe zu vermitteln. Informationen über stattfindende Lehrstellenbörsen in der Region stellen eine weitere Hilfe dar.

Ein weiterer Kooperationspartner der Frankenlandschule ist die IHK Rhein-Neckar, die zusammen mit der AOK regelmäßig den „Tag der beruflichen Orientierung“ durchführt.

Informationsveranstaltungen der Dualen Hochschule Mosbach und der Hochschule Aschaffenburg mit ihrer Außenstelle in Miltenberg sprechen vor allem Schüler des BKII und der Oberstufe an.

Diese besuchen am Studienorientierungstag auch verschiedene Universitäten, um sich einen Überblick zu verschaffen und an Probevorlesungen teilzunehmen. Betriebsbesichtigungen runden das Angebot ab.

