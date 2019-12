Viel Spaß beim Backen, Basteln und Spielen

Altheim.Alle Hände voll zu tun hatte am Wochenende der Gemeindeteam-Ausschuss Jugend an seinem zum ersten Mal veranstalteten Kindertag. 40 Kinder waren der Einladung gefolgt, im Jugendraum gemeinsam zu backen und zu basteln, zu spielen und Spaß zu haben. Dabei wurden die Kinder ihrem Alter entsprechend in zwei Gruppen eingeteilt.

Los ging es um 9 Uhr mit den Sechs- bis Zehnjährigen. 26 Kinder durften Schneeflocken ausschneiden, malen, Pop-up-Karten und Tütchen basteln. Auch der Tischkicker blieb nie unbesetzt. Fehlen durfte auch nicht die Weihnachtsbäckerei, in der die Kinder eigene neue Rezeptvariationen kreieren durften. „Das war das Beste überhaupt“, freute sich die zehnjährige Paula. „Dieses Rezept verraten wir nicht“, sagte zwei andere Kinder geheimnisvoll. Die Kinder, aber auch das Gemeindeteam hatten sichtlich Spaß an diesem Tag. Belegte Brötchen, Muffins und Kuchen trugen auch zur guten Laune bei, nicht zu vergessen der Kinderpunsch, der gerne nachgeschöpft wurde. Am Ende des Vormittags wurden schließlich die selbst gebastelten Plätzchentüten gefüllt und verteilt.

Auch die 14 Kinder im Alter von elf bis 14 Jahren kamen auf ihre Kosten. Gebastelt wurden Popcorn-Tüten, die anschließend mit eigens hergestelltem Popcorn gefüllt wurden. Die perfekte Vorbereitung für den darauffolgenden Kino-Film. dka

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.12.2019