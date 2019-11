Viel Applaus für schauspielerisches Können

Walldürn.Ursprünglich sollten im Rahmen der 1225-Jahr-Feier der Stadt Walldürn in einem Open-Air-Theaterprojekt drei Freilicht-Aufführungen an einem Wochenende Mitte August auf dem Schlosshof in Walldürn stattfinden.

Zwei Vorstellungen mussten wetterbedingt abgebrochen beziehungsweise abgesagt werden. Man entschloss sich, zwei Ersatztermine zu finden – und die waren am vergangenen Freitag und

...