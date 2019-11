VHS-Workshop „WaageMut“

Walldürn.Der VHS-Workshop mit dem Titel „WaageMut“ am Samstag, 30. November, von 9.30 bis 14.30 Uhr, in der Frankenlandschule (Zimmer 023) will junge Männer ab 14 Jahren zum Hinterfragen ermutigen und liefert dazu fundiertes Wissen um die Fruchtbarkeit von Mann und Frau und den achtsamen Umgang mit diesem wertvollen Gut. Des Weiteren geht es um die Wirkweise verschiedener Verhütungsmethoden und um Aspekte und Impulse für eine gelingende Beziehung.

Dem Workshop geht am Freitag, 29. November, von 19.30 bis 21 Uhr in der Frankenlandschule (Raum 023) ein Informationsabend für Eltern voraus, in dem mit anschaulichem Material die komplexen Zusammenhänge aus dem „WaageMut“-Workshop vermittelt werden. Anmeldung: VHS Buchen, Telefon 06281/557930, E-Mail: info@vhs-buchen.de.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.11.2019