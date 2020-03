Vertiefungstage zur Vorbereitung

Walldürn.Die Firmvorbereitung unter dem Motto: „Lass Dein Licht leuchten – sei Feuer und Flamme“ ist angelaufen und die ersten Unterrichtseinheiten fanden in den insgesamt sieben Firmgruppen statt. Knapp 100 Jugendliche haben sich zum Empfang des Firmsakraments am Freitag, 20. und Samstag, 21. November angemeldet.

Im Rahmen der Vorbereitungen stehen auch fünf spannende Vertiefungstage auf dem Programm. Die Teilnehmerzahlen dazu sind begrenzt und die Jugendlichen müssen sich an einem der nachfolgenden fünf Vertiefungstage beteiligen. Der Anmeldeschluss ist am 31. März. Anmeldungen können beim Gemeindeassistent Adrian Ambiel oder auch bei den Firmgruppenleitern abgegeben werden. Zudem besteht die Möglichkeit, sich online für einen dieser Tage anzumelden. Die Vertiefungstage im Einzelnen:

Ein Tag im Kloster: So lautet im Mai der Auftakt, bei dem die Gruppe zum Franziskanerkloster nach Würzburg fährt. Unter dem Motto „Ora et labora“ (beten und arbeiten) verbringen die Jugendlichen einen gemeinsamen Tag im Kloster und gewinnen dort interessante Einblicke in den Tagesablauf der Mönche und die verschiedenen Räumlichkeiten der Klosteranlage.

Pilgern nach Walldürn: Am Samstag, 4. Juli besteht von 8 Uhr bis 14.30 Uhr die Möglichkeit an einer Fußwallfahrt teilzunehmen. Die Jugendlichen fahren mit einem Transfer nach Wenschdorf und treffen dort auf die Pilgergruppe aus Pflaumheim, die bereits auf ihrem zweiten Tag nach Walldürn unterwegs ist. Zwei Etappen sind es dann noch bis Walldürn mit insgesamt 14,5 km. Impulse, Gesang und Gebete begleiten die jungen Pilger und sie kommen mit anderen Pilgern ins Gespräch. Im Landgasthof „Linde“ in Gerolzahn besteht die Möglichkeit zur Mittagsrast.

Der Tag mit meinem Paten: Über die Aufgabe, Pflicht und Berufung des Patenamtes geht es am Samstag, 18. Juli, im katholischen Gemeindezentrum Walldürn. Neben allgemeinen Informationen und Hintergrundwissen zur Firmung und dem Patenamt, steht auf dem Gelände um die Basilika gezielt auch der eigene Lebensweg im Mittelpunkt. Fragen werden dann mit dem eigenen Paten und den Firmgruppenleitern erörtert.

Radtour nach Miltenberg: Eine Radtour von Walldürn nach Bürgstadt zum Jugendhaus St. Kilian steht am 19. September als Vertiefungstag auf dem Programm. Zeit in der Natur verbringen, neue Leute, Wege und vielleicht auch Grenzen kennen lernen, aber auch neue geistige Impulse sollen nicht zu kurz kommen. Im Jugendhaus findet das Mittagessen statt und danach wird ein passendes Thema zur Firmung vertieft. Nach einer kurzen Abschlussandacht geht es mit dem Zug zurück nach Walldürn.

Franziskanische Jugendwallfahrt: Vom 9. bis 11. Oktober besteht die Möglichkeit der Teilnahme an der franziskanischen Jugendwallfahrt, die im Franziskaner Konvent in Oggersheim stattfinden wird. Dort wird die Gruppe am offiziellen Programm integriert, die von den dortigen Jugendlichen und Franziskaner-Patres vorbereitet wird. Das Leben des Heiligen Franziskus wird dabei im Mittelpunkt stehen.

Die genauen Zeiten und Treffpunkte der einzelnen Vertiefungstage werden noch rechtzeitig bekannt gegeben.

Im Laufe der Vorbereitungszeit bis zur Firmung im November werden die Jugendlichen auch eine Reihe von unterschiedlichen Gottesdienstformen mitfeiern können. Vorgesehen sind dabei: Mitfeier und -gestaltung des Jugendkreuzweges (27. März), Gottesdienst an Ostern, Gottesdienst zur Motorrad-Wallfahrt (30. Mai) oder die Pfingstvigil (30. Mai), Gottesdienste während der Hauptwallfahrtszeit, das Taizé-Gebet (19. Juli oder 13. September), „Stay&Pray“ (23. Oktober) und der Familien-/Jugendgottesdienst (1. November). ac

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 12.03.2020