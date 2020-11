Verschuldung soll nicht weiter steigen

Im laufenden Haushaltsjahr kommt Walldürn trotz Corona voraussichtlich glimpflich davon. Dafür schlagen die Folgen der Pandemie bis 2024 mit erheblichen Defiziten zu Buche.

Walldürn. Wenn sich die finanzielle Lage einer Kommune eintrübt, sprechen Kämmerer, Politiker und Kommentatoren gerne von dunklen Wolken, die am Horizont aufziehen. Angesichts der erwarteten tiefroten Zahlen in den kommenden Jahren wäre ein solcher Vergleich sicher nicht zu kurz gegriffen.

Während Walldürn im laufenden Jahr trotz Corona-Krise finanziell voraussichtlich mit einem blauen Auge davonkommen wird, drohen bis ins Jahr 2024 Defizite teilweise in zweistelliger Millionenhöhe. „Bei so hohen roten Zahlen ist es schwierig, einen genehmigungsfähigen Haushalt hinzubekommen“, erklärte Joachim Dörr den Mitgliedern des Gemeinderats in ihrer Sitzung am Montag in der Nibelungenhalle. Im Schnelldurchlauf stellte der Stadtkämmerer den Haushaltsentwurf für 2021 vor und ließ dabei auch die Zahlen für die Folgejahre nicht aus den Augen.

Im kommenden Jahr erwartet er im Ergebnishaushalt Einnahmen in Höhe von 29 283 230 Euro. Demgegenüber stehen prognostizierte Ausgaben von 32 049 450 Euro. Unter dem Strich geht Dörr von einem Defizit in Höhe von knapp 2,8 Millionen Euro aus. Im Jahr 2022 summiert sich der Fehlbetrag voraussichtlich auf 16 Millionen Euro. Erst 2023 stehen die Zeichen im Ergebnishaushalt wieder auf Entspannung, ehe 2024 gar ein Überschuss von 2,2 Millionen Euro erwartet wird.

25 Millionen Euro liquide Mittel

Allen negativen Aussichten zum Trotz hatte Dörr aber auch eine positive Nachricht im Gepäck: Dank hoher Steuereinnahmen in 2014 und 2017 verfügt Walldürn zum Jahresende über liquide Mittel in Höhe von voraussichtlich 25 Millionen Euro. „Die werden auch dringend benötigt“, betonte der Kämmerer. Trotz allem erwartet er bei einer Neuaufnahme von Krediten in Höhe von 4,67 Millionen Euro eine Finanzierungslücke in Höhe von rund vier Millionen Euro.

Diese Lücke müsse entweder durch weniger Ausgaben und die Streichung von Investitionen oder als letztes Mittel durch weitere Kredite geschlossen werden. „Es wird daher Aufgabe der Verwaltung und der Gremien sein, hier Lösungen zu finden“, sagte Dörr.

Trotz schwieriger gesamtwirtschaftlicher Rahmenbedingungen sind für das kommende Jahr 14,1 Millionen Euro für Investitionen in Infrastruktur und Gebäude vorgesehen. Knapp sechs Millionen Euro davon waren bereits im Haushalt 2020 veranschlagt, wurden aber bisher noch nicht abgerufen. Als größte Maßnahmen sind der Grunderwerb, die Erschließung von Baugebieten, die Fertigstellung der Sporthalle Keimstraße, der Bau der Atemschutzübungsanlage, die Stadtsanierung und die Instandsetzung der Adolf-Kolping-Straße im Etatentwurf aufgeführt.

Entsprechend hohe Defizite zeichnen sich im Finanzhaushalt ab. Im kommenden Jahr stehen 6 739 820 Euro Einnahmen 14 095 200 Euro Ausgaben gegenüber. Einschließlich der für die Tilgung von Darlehen vorgesehen Mittel in Höhe von 1 257 000 Euro ergibt sich ein Defizit von 8,6 Millionen Euro. Bis 2024 summiert sich das Defizit im Finanzhaushalt auf 21,8 Millionen Euro. Neue Kredite sollen im kommenden Jahr nicht aufgenommen werden.

Verabschiedung im Januar

Bürgermeister Markus Günther sprach von einer schwierigen Planung. Trotz problematischer Ausgangslage sei es das Ziel, keine weitere Verschuldung aufzubauen. „Das wird schwer genug werden“, so Günther.

Wortmeldungen zum Haushaltsentwurf gab es nach 20 Minuten komprimierter Haushaltsarithmetik keine mehr. Der weitere Fahrplan sieht die Beratung der fortgeschriebenen Planung in der Sitzung des Gemeinderats im Dezember vor. Verabschiedet werden soll der Etat im Januar.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 25.11.2020