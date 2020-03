Versammlung startete mit einem Vor-Ort-Termin

Walldürn.Einen etwas anderen Weg der Mitgliederversammlung bestritt der CDU-Ortsverband Walldürn in diesem Jahr. Mit einem „Vortermin“ startete man die Versammlung im Museum „Zeit(T)räume“ mit einem Sektempfang, bei dem der Vorsitzende Steffen Ullmer die Parteimitglieder begrüßte.

Im Anschluss daran erläuterte Bürgermeister Markus Günther die durchgeführten Baumaßnahmen in der Unteren Vorstadtstraße. Nach erfolgreichen Abschluss würden noch Verschönerungsmaßnahmen und Parkmarkierungen angebracht, um eine reibungslose Verkehrsführung zu ermöglichen.

Weiter ging die Führung bis zur Querspange, die eine weitere Bereicherung des Städtebildes Walldürn darstelle. Gäste, die hier ankommen, haben nicht nur die Gelegenheit, eine ordentliche Toilettenanlage aufzusuchen, sondern können fast auf ebenem Weg zur Innenstadt und zur Basilika gelangen. Nach Abriss des Parkhauses wird hier ein Wohn- und Geschäftshaus geschaffen, um das herum zusätzliche Parkmöglichkeiten geboten werden.

Tour durch die Innenstadt

Weiter ging die Tour zum neuen Schulungsraum von Steffen Ullmer in der Hauptstraße, wo Pascal Thiry stellvertretend das neue Leitbild und die Ziele der Jungen Union erläuterte. Man sei stolz darauf, als Jugendorganisation der CDU und CSU eine stattliche Zahl von Mitgliedern mit einem Altersdurchschnitt von 28 Jahren zu haben und wolle sich auch in Zukunft für das gesellschaftliche Leben in Walldürn engagieren. Beim Blumen- und Lichterfest sei man ja schon seit Jahren präsent. Die Arbeit des CDU-Orts- und Stadtverbandes wolle man mit allen Kräften unterstützen.

Im Anschluss an diese Vorstellung lud Markus Günther die Gruppe in den Bürgersaal des Rathauses ein, wo er an Hand der ausgelegten Pläne die Sanierungs- und Umbaumaßnahmen am Rathaus und am Heimatmuseum erläuterte.

Da auch für das baufällige Heimatmuseum Vorschriften zum Brandschutz und zur Barrierefreiheit geschaffen werden müssten, hat man sich für einen Neubau an der baufälligen Kirchenmauer entschieden, in dem die Tourist-Info untergebracht wird und von dort aus man das Heimatmuseum barrierefrei erreichen kann. Nach dieser aufschlussreichen Tour traf man sich im Gasthaus „Akropolis“ zur Mitgliederversammlung.

Steffen Ullmer wies in seinem Bericht darauf hin, dass die Veranstaltungen sich im letzten Jahr, bedingt durch die Gemeinderatswahlen, in Grenzen hielten. In Zukunft wolle man wieder mehr Angebote für den Ortsverband bieten und vor allem auf die Wünsche und Anliegen der Mitglieder eingehen. Für die Bundes-CDU wünschte er sich wieder mehr Geschlossenheit, weg von den Personaldebatten und hin zu der Sachpolitik.

In dem sich anschließenden Kassenbericht von Fabian Berger, stellvertretend für Dominik Marzini, freute man sich darüber, dass es gelungen war, die Kassen fast des gesamten Stadtverbandes zusammenzuführen , um somit einen beachtlichen Betrag an Gebühren einzusparen. Einstimmig wurde dieser Zusammenschluss von der Versammlung beschlossen. Auf Antrag von Bürgermeister Günther erfolgte eine einstimmige Entlastung des Vorstands, bevor man zu den Neuwahlen überging.

Es wurde einstimmig beschlossen, die Wahl per Akklamation durchzuführen. Gewählt wurden einstimmig mit eigener Enthaltung: Steffen Ullmer als Vorsitzender, Bertram Günther und Jürgen Miko als Stellvertreter, Marianne Miko als Schriftführerin und Pressereferentin, Pascal Thiry als Internetbeauftragter und Silke Günther und Marliese Ackermann als Beisitzer. Kooptierte Mitglieder des Vorstands sind David Schiffmacher (JU), Markus Günther (Bürgermeister und Fabian Berger (Fraktionsvorsitzender). Die Delegierten werden in Rahmen einer weiteren Veranstaltung gewählt. Das Sommerferienprogramm ist für den 26. August geplant und befasst sich wieder mit der Zeit in Zusammenarbeit mit dem Museum Zeit(T)räume.

Podiumsdiskussion

David Schiffmacher ging als Vorsitzender der JU auf die Planungen der JU ein, die neben der Beteiligung am Blumen- und Lichterfest unter anderem eine Podiumsdiskussion mit Peter Hauk, MdL und Nina Warken, MdB, und eine Baumpflanzaktion beinhalten.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.03.2020