Vermögen erfasst und bewertet

Walldürn.Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen wird in Walldürn seit Anfang 2017 angewendet. Vier Haushalte wurden auf dieser Basis inzwischen erstellt. Um die Umstellung von der kameralistischen auf die doppische Buchführung endgültig abschließen zu können, stand bisher noch die vollständige Erfassung und Bewertung des Vermögens der Stadt Walldürn aus. In der Sitzung am Montag in der Nibelungenhalle haben die Gemeinderäte nun der von den Mitarbeitern der Kämmerei erstellten Eröffnungsbilanz zum Stichtag 1. Januar 2017 zugestimmt.

Die Bilanzsumme beträgt 119 933 348 Euro. Davon sind 99 699 278 Euro im Sachvermögen, 20 174 465 Euro im Finanzvermögen 47 995 Euro als Abgrenzungsposten gebunden. Die Bilanzsumme ist aufgeteilt in 100 854 444 Euro Eigenkapital und 19 078 905 Euro Fremdkapital. rs

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 25.03.2020